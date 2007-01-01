فيديو وصور.. "الخوذة".. قصة فيلم لن يكمله طلعت زكريا

غيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وتقام الجنازة غدا من منطقة العطارين في الإسكندرية، مسقط رأس الفنان الراحل.

الموت لم يمهل الفنان الراحل ليكمل مشروع فيلم جديد كان من المقرر أن يخوضه، وغيبه قبل أيام من بداية تصوير فيلم "الخوذة".

فيلم "الخوذة" هو عمل يدور في إطار كوميدي، من بطولة طلعت زكريا، وميرنا وليد، وإيمي طلعت زكريا، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.

ونشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحمل اسم الفيلم الذي كان مقرر أن يقوم ببطولته طلعت زكريا "الخوذة"، عدة مقاطع مصورة ظهر فيها نجوم العمل وهم يعلنون عن انضمامهم له، منها فيديو لميرنا وليد وطلعت زكريا، يعلنون عن تحضيرهم للفيلم الجديد.

وفي بداية شهر سبتمبر، شاركت الصفحة أيضا صورا للفنان طلعت زكريا، منها صورة وهو يرتدي "خوذة"، وعلقت عليها "الفنان طلعت زكريا وهو لابس الخوذة.. ودي صورة لآخر أعماله بنحضرله دلوقتي".

أما عن قصة الفيلم، فحسبما ذكرت صفحة "الخوذة": "اسم الفيلم أو قصته أو شكل الخوذة، ليس له أي علاقة من قريب ولا من بعيد بالموتوسيكلات، وقصة الفيلم مختلفة عن خيال أي فيلم عربي أو أجنبي، ويحمل قيم إنسانية واجتماعية مع بعض الخيال العلمي في إطار كوميدي".

وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا قالت في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، إن الفيلم يعتبر العمل الثاني لها مع والدها بعد "عائلة حاحا"، موضحة أنه يتعامل معها خلال الأعمال الفنية على أنها فنانة وليست ابنته.

وأضافت إيمي أن فيلم "الخوذة" كوميدي فانتازيا وأكشن: "خلطة جميلة عشقتها أثناء قراءة السيناريو".

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.