"أبي وكفى".. رسائل ابنة طلعت زكريا على "فيس بوك" لوالدها قبل وفاته

05:19 م | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
إيمي طلعت زكريا

إيمي طلعت زكريا

كتب: فادية إيهاب

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قبل 12 ساعة، شعرت إيمي طلعت زكريا، باقتراب موعد رحيل والدها الفنان الذي توفي عصر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

"أبي وكفى".. ذلك هو أول منشور نشرته إيمي، فجر اليوم الثلاثاء، عبر صفحاتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليلقى تفاعلا من قبل متابعيها.

وفي رسالتها الثانية تحديدا في الثامنة صباحا، طالبت إيمي بالدعاء لوالدها، كاتبة: "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء ارجوكم هو محتاج دعاكم"، وبعدها بدقائق قليلة نشرت رسالتها الأخيرة قبل رحيل والدها، والتي مضمونها: "يا رب أنت الشافي يا رب اشفِ أبويا وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب يا كريم".

ما كتبته إيمي، بث الحزن والخوف على صحة الفنان لتتوالى الاتصالات عليها من أجل الاطمئنان على الفنان الكبير طلعت زكريا، حتى قالت في تصريح لها مع "الوطن" أنه حالته غير مستقرة، متمنية من الله عز وجل الشفاء العاجل له. 

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وأصيب في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة لكنه تعافى منها.

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