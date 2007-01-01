فيديو.. آخر ظهور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته

رحلة طويلة من المرض عاشها الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلنه الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تحديدا في الساعة الحادية عشر صباحا، طالب الفنان طلعت زكريا من جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدعاء له، قائلا: "اللهم أنت الشافى"؛ لتتوالى عليه التعليقات من الجمهور داعين الله أن يتم شفاءه على خير، ويحاولون الاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

وعن آخر ظهور للفنان الراحل، كان في سبتمبر الماضي، على هامش حضوره فرح الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، ملتقطا وقتها معهم الصور التذكارية فضلا عن بعض الفيديوهات التي بثتها ابنته إيمي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام."

والفنان طلعت زكريا كان زوج "شيرين" والدة هنا الزاهد، وقد انفصل مؤخرا عنها بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا.

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وأصيب في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة لكنه تعافى منها.