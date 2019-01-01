قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

توفي، منذ قليل، الفنان طلعت زكريا في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلن الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شارك طلعت زكريا في أكثر من 170 عملا فنيا، تميز بكاريزما مختلفة وخفة ظل جعلته يشارك كممثل كوميدي في غالبية أعماله، والتي كان أبرزها والسبب في نجاحه الكبير فيلمي "حاحا وتفاحة" و"طباخ الريس".

وبعد فيلم "طباخ الريس" دخل طلعت زكريا في غيبوبة استمرت لشهرين، ثم تماثل للشفاء ليستكمل مسيرته الفنية، إلا أن صحته كانت متأثرة بالوعكة الصحية الأولى، حتى توفي منذ قليل عن عمر يناهز 58 عامًا.

وكان آخر ظهور لزكريا، في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، حيث نشرت ابنته إيمي مقطع فيديو لها مع والدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي ترقص على نغمات "يا بتاع النعناع يا منعنع" للمطرب مصطفى حجاج، وظهر زكريا وهو يجلس على كرسي وكان يبدو عليه المرض.

وفيما يلي أبرز تصريحات طلعت زكريا

سبق وتحدث زكريا عن محنة مرضه والمصاعب التي واجهته والغيبوبة التي مر بها مع الإعلامية نجوى إبراهيم، في برنامج "بيت العيلة"، المذاع على قناة "النهار".

ووصف زكريا نفسه قائلا: "أخدت عين بعد ما خلصت فيلم (طباخ الريس)، وقبل ما يتعرض بشهر أصبت بغيبوبة، ويعتبر أنا أطول مريض يقعد في غيبوبة، أنا قعدت فيها شهرين".

وشرح الممثل الكوميدي أنه أصيب بمرض نادر يحدث لشخص من كل مليون شخص، ودخل بسببه في غيبوبة لمدة شهرين، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، لأن الأطباء لم يكن لديهم أملا في شفائه.

كيف يرى طلعت زكريا سبب الغيبوبة التي مر بها؟

كما يرى زكريا تجربة مرضه، بأنها "قرصة الودن"، بعد ظهور علامات الغرور عليه، عقب نجاح فيلمه "حاحا وتفاحة": "المنتجين كانوا ييجوا يسيبوا فلوس ويمشوا قعدت أفكر في حاجات مش حلوة وماشي بكل شيء خاطئ في الحياة، فلوس معايا كتير جدا والناس بتشاور عليا فجت القرصة دي، لأ اصحى بقى لأن ربنا اللي خلاك كده"، مؤكدا أنه عاد إلى طريق الصواب بعد شفائه.

وتذكر زكريا أنه عندما استيقظ من الغيبوبة وشاهد نفسه في المرآة تفاجأ بشكله: "قمت من الغيبوبة كنت خاسس أكتر من 50 كيلو، ولقيتهم رابطين دماغي وحلقين شنبي، دي كانت كارثة سودا، كان عندي كرسي متحرك قومت وسندت عليه وروحت قدام المراية ملقتش طلعت زكريا لاقيت أم أحمد"، وحكى أنه حينها كان في باريس فذهب يطرق على باب الغرفة وهو يصرخ بسبب شاربه.

ماذا كان يرى طلعت زكريا أثناء الغيبوبة؟

وكشف الفنان طلعت زكريا أن أثناء غيبوبته كان يرى أشياء يصفها بأنها لم تكن حلما: "كنت بشوف نفسي طاير في سحب وسما، وكنت بشوف ناس قريبين منهم وشوشهم سودا وعينهم زرقا والعياذ بالله شبه الشياطين وبعدين الاقي إيمي لابسة الاسدال وبتصلي في أوضة في حته تانية لوحدها، وعمر ابني واقف بعيد وبيضحك".

وأكد أن البعض قد يعتقد أن ما تعرض له مجرد أحلام، ولكن الأمر لم يكن كذلك، مضيفا: "في فرق جامد بين الحلم واللي بقولوا".

رد طلعت زكريا على شائعة موته، التي انتشرت في الشهر الماضي من أغسطس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "جعلتني أضحك كثيرا قالوا عني إني فلسعت وتوكلت على الله".

وأراد زكريا طمأنة جمهوره على صحته، حيث نشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها "لسه شويه.. فيه حاجات معملتهاش حتى الآن".

ونوه بأن شائعة وفاته اُطلقت من لبنان، حيث علم بذلك عن طريق عدد من أصدقائه في بيروت، مؤكدا أن مطلقي الشائعات هم مجموعة من الأشخاص يسعون لإثارة البلبلة.

لماذا لم يستطيع طلعت زكريا ادخار أموال؟

وأوضح زكريا خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، أنه لا ينافق أحدا في الوسط الفني ولا يثني على أعمال أي مخرج ليعمل معه: "أنا بقول للأعور أنت أعور في عينه، عشان كده أنا متأخر جدًا ومعرفتش أعمل فلوس، وحتى الفلوس اللي عملتها اتصرفت على المرض، والحمد لله والشكر لله".