أبرزهم مينا مسعود.. مشاهير مع محمد صلاح بحفل جوائز "رجل العام"

01:47 م | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
محمد صلاح ومينا مسعود

محمد صلاح ومينا مسعود

كتب: منة العشماوي

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حرص عدد كبير من النجوم على التقاط الصور مع النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، أمس، في حفل جوائز رجل العام في الشرق الأوسط، لعام  2019 من قبل مجلة GQ.

وحصل "الفرعون المصري" على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 في الحفل الذي يقام سنويا، وكان بالأمس في دبي.

والتقط عدد من النجوم صورا مع صلاح أبرزهم "يسرا ومينا مسعود وباسم يوسف وجميلة عوض وآسر ياسين" ونشروا الصور عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا به.

ولاقت الصور استحسانا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وعملوا على الاحتفال بصلاح من خلال نشر الصور وتبادلوها سويا عبر حساباتهم.

والمجلة تنظم حفل توزيع جوائز GQ Men Of The Year Awards كل عام، ويُعقد لتسليط الضوء وتكريم الرجال الذين كان لهم أثر في عوالم الأزياء واللايف ستايل والترفيه والسياسة والرياضة، خلال العام أي الـ 12 شهرا التي تسبق الحدث.

 

 

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