فيديو.. غضب يجتاح استراليا بعد قذف ضابط شرطة لحيوان بالحجارة

اجتاحت أستراليا موجة غضب عارمة بعد نشر شريط فيديو، قذف فيه رجل شرطة أسترالي حيوان الومبت بالحجارة أثناء الخدمة، وشمت في موته.

فيما تقدم أنصار حماية البيئة بعريضة من أجل حماية الحيوانات المحلية حصلت حتى الآن على آلاف التوقيعات.

وجرى تصوير رجل الشرطة في الفيديو، الذي نشرته منظمة التوعية بحيوان الومبت وهو يجرى بجانب سيارة ويلقى بالحجارة على الحيوان بشكل متكرر، حتى وجه له ضربة مميتة في الرأس.

والومبت حيوان يشبه في شكله الدب ويمتلك أسناناً كقواطع القوارض، يستوطن الغابات ذات التربة الرملية والأشجار الكثيفة، ينتشر في جنوب وشمال أستراليا، ويتغذى على كافة أنواع النباتات والأعشاب الخضراء، ويعد أقل الحيوانات الثديية احتياجاً للماء، فلا يشرب إلا كمية قليلة منه.

من جانبها، أعلنت شرطة ولاية جنوب أستراليا أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وأنها ستقوم بالتحقيق في الحادث.