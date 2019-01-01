دراسة: السجائر الإلكترونية تسبب سرطان الرئة

ذكر علماء في كلية الطب بجامعة نيويورك بعد دراسة علمية أجريت على الفئران، أن دخان السجائر الإلكترونية مضر بشكل كبير على الإنسان ويسبب سرطان الرئة.

وكشفت مجلة دراسات علمية أمريكية أن العلماء استطاعوا من خلال اختبارات أجريت على الفئران عن طريق مدها بدخان السجائر الإلكترونية رصد حالات من التورم في الرئة لديها، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وعملت دخان السجائر الإلكترونية على تدمير الحمض النووي التابع للفئران، والذي بدوره يتحول إلى خلايا سرطانية خطيرة تؤدي إلى السرطان في الرئة والذي يتطور إلى ورم في المثانة.

وأفادت نتائج الدراسة أنه من بين 40 فأرا التي تعرضت لدخان السجائر الإلكترونية لمدة 54 أسبوعا، أصيب 22.5% بسرطان الرئة و 57.5% أصيبوا بآفات سابقة للتسرطن في المثانة.