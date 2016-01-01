كالدبة التي قتلت صاحبها.. أب ثمين يدهس ابنته خلال نومها بجواره

06:12 ص | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
وفاة رضيعة نامت بين أحضان والديها

وفاة رضيعة نامت بين أحضان والديها

كتب: كريم عثمان

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كشف تحقيقات الأجهزة المختصة في بريطانيا، وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أسابيع فقط بعد أن وضعها والداها على سريرهما لتنام بينهما.

وقالت الأم، والدة الطفلة الرضيعة ليديا لويز كومير (3 أسابيع)، إنها استيقظت لتجد ابنتها ميتة في السرير بعد أن انقلب عليها والدها توم كومر، البالغ وزنه 114 كيلوجراما، أثناء نومه.

ووقعت الحادثة المؤلمة في هانلي بمقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا، في السابعة والنصف صباح يوم السابع والعشرين من سبتمبر 2016.

أوضح الأب "توم" أنه بعد أن وضع طفلته في المهد "بدأت تبكي، لذا أخرجتها من المهد ووضعتها في السرير بيني وبين إيبوني.. كنت جالسا على السرير ألعب ألعابا على هاتفي وكنت سأعيد ليديا إلى الفراش".

وأضاف "في الرابعة صباحا، بدأت ليديا في البكاء، ثم غطت بالنوم مرة أخرى.. وفي تمام الساعة 4:30 صباحا، وصلتني رسالة على هاتفي، وهذه هي آخر مرة يمكنني فيها تذكر ما حدث قبل النوم".

وأشار إلى أن وزنه وحجمه الكبيرين، قائلا إنه لا بد أنه انقلب وتدحرج أثناء نومه.

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