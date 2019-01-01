أفيش "الممر" وصور "رجل المستحيل".. شخصيات عشقها الجميع

02:14 ص | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
"أفيش" فيلم الممر

"أفيش" فيلم الممر

كتب: مصطفى الصبري

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منذ بداية عرضه في السينمات نال فيلم الممر استحسان الملايين في مصر، بسبب غياب مثل تجسيد هذه البطولات عن الشاشة الكبيرة منذ سنوات طويلة، واشتياق الجميع لرؤيتها.

وكان لوقع عرض الفيلم عبر التليفزيون احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، أثر جميل، لأنه شق طريقه إلى قلب شريحة أكبر من الشعب المصري، لكي تتعرف على بسالة الجندي المصري وتضحيته.

من الملفت في عناصر الفيلم أيضا، التي تكاملت لتخرج هذه الصورة التي استحسنها معظم مشاهدو الممر، "الأفيش" الذي يبدو أنه مستوحى من سلسلة القصص المصورة الشهيرة "رجل المستحيل".

"رجل المستحيل" سلسلة قصص بوليسية من تأليف نبيل فاروق، تتكون من 160 عددًا، تروي مغامرات لضابط مخابرات مصري من وحي خيال المؤلف، يدعى أدهم صبري، ويلقّب بـ"رجل المستحيل".

"أفيش" الممر يراه الكثيرون مستوحى من الصور الموجودة في قصص أغلب الجيل الحالي نشأ عليها وأحبها، ليأتي الفيلم ويذكرهم بها وبطولات الضابط المصري أدهم صبري.

يظهر على "أفيش" الممر أوجه الأبطال الذين يجسدون مجموعة من قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، وأفراد الطاقم وحتى البدو الذين ساعدوهم خلال حربهم.

طريقة عرض الوجوه وصور الممثلين تذكر بشكل كبير بأبطال قصص "رجل المستحيل"، بداية من أدهم صبري ومرورا بكل من شاركه.

وتحكي قصص "رجل المستحيل" عن أدهم صبري الذي يجيد كل فنون القتال، ويستخدم عدة أنواع من الأسلحة والمراكب والغواصات ويتحدث بالعديد من اللغات بلهجات مختلفة، ويمتلك مهارات فائقة على تقليد نبرات الأشخاص الذين يقابلهم، والتنكّر وتقمص شخصية من أمامه، كما تلقى وسامته إعجاب الكثيرات.

ويواجه أدهم صبري، خلال أحداث الروايات، مؤامرات الاستخبارات الأجنبية والأخطار التي تتهدد بلده مصر، في مغامرات تطوف أرجاء الأرض، مصحوباً بفريق عمله وأبرز أعضائه قدري ومنى.

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