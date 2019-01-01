"Wrinkles".. المهرج المرعب الذي يطارد الأطفال الأشقياء في أمريكا

لا شك في أن المهرج، أو "البلياتشو"، كان الغرض الأساسي من ظهوره في المجتمع البشري هو نشر البهجة والضحك بين الناس، لكن ماذا عن مهرج لا يتسم بالطرافة أو خفة الدم فعلاً؟ ماذا عن مهرج تم تلوين وجهه بحيث يبدو مرعباً ومجنوناً؟ والأهم، ماذا لو كان هذا المهرج قادما لك أنت بالذات، ليعاقبك على أفعالك الخاطئة ؟

هذا هو بالفعل ما بدأ يحدث في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت الشائعات تنتشر عن وجود مهرج مخيف، يظهر للأطفال ليلاً ويخيفهم، بناءً على شكاوى وطلبات آبائهم، الذين يتفقون مع المهرج، ويدفعون له أجراً مقابل مهمته "التربوية"، بحسب التقرير الذي نشرته جريدة "The Mirror" على موقعها الإلكتروني.

المهرج المرعب، أو "Wrinkles"، كما يسمي نفسه، أصبح ظاهرة شغلت العديد من الناس، وخاصة في ولاية فلوريدا، التي يعيش فيها المهرج وينشر إعلاناته المختلفة، تتراوح الخدمات التي يقدمها ما بين الظهور في الحفلات لزيادة الإقبال عليها، أو المزاح بطريقة ثقيلة مع أحد أصدقائك، أو إخافة شخص أساء إليك على سبيل الانتقام، أو الظهور لطفلك إذا صار عصياً على التربية ليكون طريقة خاصة للعقاب يمكن أن تتوعد بها الطفل.

زادت شهرة "Wrinkles" بشكل كبير، وأصبح يتلقى عشرات الرسائل والمكالمات التليفونية بشكل يومي، وهو ينتقي منها المهام التي تعجبه، ويشعر أنها مسلية أكثر من غيرها، حتى لو لم تكن هي الأعلى أجراً.

تم إجراء عدة مقابلات صحفية وتليفزيونية مع "Wrinkles"، وهي كلمة إنجليزية تعني تجاعيد، ووصلت شهرته إلى جريدة "واشنطن بوست" التي أجرت معه حوارا مشهورا، كما تم إنتاج فيلم وثائقي عنه، يحمل اسم "Wrinkles The Clown".

على الرغم من شهرة المهرج والعديد من الحوارات التي أجراها، إلا أن هويته ما زالت غير معروفة، بل إنه لا يوجد أحد يعرف شكله الحقيقي، وتبقى المعلومات الوحيدة المعروفة عنه، كما ذكرها بنفسه في حواراته، أنه رجل متقاعد في الـ 65 من العمر، عمل بعدة وظائف، وأنه من المحاربين الأمريكيين القدماء، وقد انتقل من ولاية "رود آيلاند" في الشمال، بعد تقاعده مباشرة منذ حوالي خمس سنوات، للاستمتاع بالجو الجنوبي المشمس الذي تتمتع به ولاية "فلوريدا".

بعد انتقاله إلى "فلوريدا" فكر العجوز المتقاعد في طريقة لتمضية الوقت، بخلاف لعب الجولف أو السهر في الحانات كما يفعل أمثاله من المتقاعدين، وتوصل بعد تفكير طويل إلى فكرة العمل كمهرج مأجور، خاصة وأنه يحب المهرجين وملابسهم منذ كان صغيراً.

هناك العديد من القصص والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمهرج العجوز، كما يوجد عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة له، من أشهرها هاشتاج " #WrinklesTheClown" على موقع "تويتر".