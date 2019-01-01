عارضة أزياء بـ"بلاي بوي" تنوي الترشح لرئاسة كرواتيا.. "هتقنن الحشيش والدعارة"

أعلنت عارضة أزياء سابقة في مجلة "بلاي بوي"، تدعى آفا كاراباتيتش، أنها تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية في كرواتيا.

آفا كاراباتيتش مشهورة بحملتها التي أطلقتها عبر التلفزيون من أجل تقنين الدعارة في محاولة للحفاظ على سلامة المشتغلات بها وزيادة الضرائب، بحسب موقع "lad bible".

ويصوت مواطنو كرواتيا على اختيار رئيس جديد في يناير المقبل، وتنوي كاراباتيتش أن تخوض الانتخابات ضد كوليندا جرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا الحالية، التي تأمل في فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

أعلنت كاراباتيتش البالغة من العمر 31 عامًا أنها ستخوض الانتخابات المقبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت عدد من الفيديوهات والصور لها من شاطئ في إيطاليا حيث تقضي عطلة حاليًا.

وكتبت عارضة الأزياء السابقة، عبر إنستجرام: "قررت الترشح للرئاسة، السياسة هي حبي الثاني، لم يعد بإمكاني مشاهدة الأمور السيئة التي تحدث لبلدي، شبابنا يغادرون البلاد، ومعدلات المواليد تنخفض".

وأضافت "أعرف أنني سأحصل على الكثير من التعليقات من المتصيدون لأنني نجمة، لكن هؤلاء يتجاهلون جانبي الفكري حيث أنني أستاذ في اللغة الإيطالية والأدب الروماني".

ويتضمن بيانها أيضا أنها تنوي تقنين الماريجوانا والدعارة و حل مشكلة حرية تنقل الأشخاص، وحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

في وقت سابق من هذا العام، تحدث كاراباتيتش أنها تؤيد إضفاء الشرعية على العمل الجنسي في البلاد، قائلة إن ذلك سيفيد الأفراد المعنيين والبلد لأن ممارسي هذه المهنة سيُطلب منهم دفع الضرائب.

وأضافت "لقد درست الطب وأدرك جيدًا مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والتي يمكن تجنبها إذا أصبحت الدعارة مهنة قانونية".