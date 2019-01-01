عارضة أزياء بـ"بلاي بوي" تنوي الترشح لرئاسة كرواتيا.. "هتقنن الحشيش والدعارة"

08:29 م | الإثنين 07 أكتوبر 2019
آفا كاراباتيتش

آفا كاراباتيتش

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

بعد ظهور صلاح بـ"تي شيرت" عليه شعارها.. معلومات عن مجلة بلاي بوي

بعد ظهور صلاح بـ"تي شيرت" عليه شعارها.. معلومات عن مجلة بلاي بوي

علامة "بلاي بوي" على "تي شيرت" صلاح مسجلة باسم محل ملابس مصري

علامة "بلاي بوي" على "تي شيرت" صلاح مسجلة باسم محل ملابس مصري

براءة نيمار من تهمة اغتصاب عارضة أزياء

براءة نيمار من تهمة اغتصاب عارضة أزياء

"أديب" يعلق على اتهام رونالدو باغتصاب عارضة أزياء

"أديب" يعلق على اتهام رونالدو باغتصاب عارضة أزياء

أعلنت عارضة أزياء سابقة في مجلة "بلاي بوي"، تدعى آفا كاراباتيتش، أنها تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية في كرواتيا.

آفا كاراباتيتش مشهورة بحملتها التي أطلقتها عبر التلفزيون من أجل تقنين الدعارة في محاولة للحفاظ على سلامة المشتغلات بها وزيادة الضرائب، بحسب موقع "lad bible".

ويصوت مواطنو كرواتيا على اختيار رئيس جديد في يناير المقبل، وتنوي كاراباتيتش أن تخوض الانتخابات ضد كوليندا جرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا الحالية، التي تأمل في فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

أعلنت كاراباتيتش البالغة من العمر 31 عامًا أنها ستخوض الانتخابات المقبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت عدد من الفيديوهات والصور لها من شاطئ في إيطاليا حيث تقضي عطلة حاليًا.

وكتبت عارضة الأزياء السابقة، عبر إنستجرام: "قررت الترشح للرئاسة، السياسة هي حبي الثاني، لم يعد بإمكاني مشاهدة الأمور السيئة التي تحدث لبلدي، شبابنا يغادرون البلاد، ومعدلات المواليد تنخفض".

وأضافت "أعرف أنني سأحصل على الكثير من التعليقات من المتصيدون لأنني نجمة، لكن هؤلاء يتجاهلون جانبي الفكري حيث أنني أستاذ في اللغة الإيطالية والأدب الروماني".

ويتضمن بيانها أيضا أنها تنوي تقنين الماريجوانا والدعارة و حل مشكلة حرية تنقل الأشخاص، وحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

في وقت سابق من هذا العام، تحدث كاراباتيتش أنها تؤيد إضفاء الشرعية على العمل الجنسي في البلاد، قائلة إن ذلك سيفيد الأفراد المعنيين والبلد لأن ممارسي هذه المهنة سيُطلب منهم دفع الضرائب.

وأضافت "لقد درست الطب وأدرك جيدًا مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والتي يمكن تجنبها إذا أصبحت الدعارة مهنة قانونية".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

صدمة بسبب فيلم Joker تدفع المشاهدين للهروب من دور العرض

صدمة بسبب فيلم Joker تدفع المشاهدين للهروب من دور العرض

بعد تحقيق أعلى إيراد في تاريخ السينما الأمريكية للعرض الافتتاحي خلال أكتوبر، تسبب فيلم الجوكر في صدمة للجماهير، دفعتهم للفرار من دور العرض والشكوى عبر تويتر.
"أوعى تجري".. تعليمات ونصائح إذا هاجمك كلب شرس؟

"أوعى تجري".. تعليمات ونصائح إذا هاجمك كلب شرس؟

في السطور التالية بعض الخطوات أو الإجراءات التي يفضل اتخاذها إذا هاجمك كلب
يعالج الجيوب الأنفية في أقل من يوم.. فوائد مذهلة لشمع العسل

يعالج الجيوب الأنفية في أقل من يوم.. فوائد مذهلة لشمع العسل

يقدم أخصائي النباتات الطبية فوائد شمع العسل للأنف
بعد خفض البنزين.. ركاب يطلبون تخفيض الأجرة وسائقون:"ريّح الزبون"

بعد خفض البنزين.. ركاب يطلبون تخفيض الأجرة وسائقون:"ريّح الزبون"

بعد انخفاض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشاً للتر الواحد، سادت حالة من الجدل بين الزبائن
مضاد حيوي طبيعي يقضي على الحساسية وأملاح الكلى.. فوائد البصل المشوي

مضاد حيوي طبيعي يقضي على الحساسية وأملاح الكلى.. فوائد البصل المشوي

تعدد فوائد البصل المشوي، والتي تستطيع أن تقي وتتخلص من 20 مرضا، أبرزهم "الصرع وتسوس الأسنان وتصلب الشرايين والحساسية".