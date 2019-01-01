"تستغرق 5 شهور".. خطوات تحنيط "نعيمة" آخر فيلة بحديقة الحيوان

09:03 م | الإثنين 07 أكتوبر 2019
الفيلة نعيمة

الفيلة نعيمة

كتب: مصطفى الصبري

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حالة من الحزن سادت حديقة حيوان الجيزة بعد نفوق آخر فيلة بالحديقة، والتي كانت تسمى "نعيمة"، أمس الأحد.

وتشكلت لجنة من أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وخبراء المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وخبراء من معهد بحوث صحة الحيوان، وأطباء حديقة الحيوان لتشريح الفيلة تمهيدا لتحنيطها، وإيداعها المتحف الحيواني في الحديقة.

تواصلت "الوطن" مع الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لكشف كل تفاصيل تحنيط "نعيمة"، وقال "تستغرق عملية التحنيط حوالي 4 أو 5 شهور".

وعن كيفية سير عملية التحنيط، فذكر رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان "نقوم بسلخ الجلد من اللحم والاحتفاظ به، ثم دبغه باستخدام مواد معينة".

وتابع الدكتور محمد رجائي: "بعد الدبغ نعمل على تكوين مجسم للحيوان الميت يحمل كل تفاصيل الجثة، وذلك من خلال حشو الجلد بمواد معينة تسمى الفوم، وفي النهاية نضع المجسم في المتحف".

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن الحديقة تحنط الحيوانات القيمة فقط، من أجل ووضعها في متحف المحنطات الموجود هناك، لكي يتسنى لكل من لم يرَ حيوانا مميزا أن يراه.

أما عن إحضار "فيلة" جديدة بدلا من "نعيمة"، قال رجائي: "بالتأكيد ننوي إحضار فيلة بديلة للفيلة نعيمة التي نفقت بالأمس، ونسعى لأن تكون الفيلة الجديدة من السلالة الآسيوية، لأن الأفريقية أكثر شراسة".

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن إحضار فيلة جديدة إلى حديقة الحيوان ليس أمرا سهلا، ويستغرق بعض الوقت، لأنها ليست مسؤولية الإدارة المركزية فقط، بل عدد من الوزارات.

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