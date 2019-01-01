ماذا يحدث للإنسان عندما يتناول الطعام مع الأصدقاء؟

12:34 م | الإثنين 07 أكتوبر 2019
الأكل مع الأصدقاء

الأكل مع الأصدقاء

كتب: أ ش أ

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وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص يميلون إلى تناول كميات أكثر من الطعام وهم رفقة العائلة أو الأصدقاء، وهو ما وصفته الدراسة بتأثير "التسهيل الاجتماعي".

وقالت الدراسات السابقة إن أولئك الذين يتناولون الطعام مع الآخرين يتناولون ما يصل إلى 48 في المائة من الطعام أكثر من وجبات الطعام منفردة والنساء الذين يعانون من السمنة يأكلون بنسبة تصل إلى 29 في المائة أكثر من تلك التي يتناولونها بمفردهم.

ووجد الخبراء في جامعة برمنجهام أن تناول الطعام "اجتماعيا" له تأثير قوي على زيادة تناول الطعام بالنسبة لتناول الطعام بمفرده، وذلك بعد تقييم 42 دراسة حالية للبحث في تناول الطعام الاجتماعي.

وقالت الدكتورة "هيلين رودوك"، الأستاذ في كلية علم النفس في جامعة "برمنجهام" في بريطانيا - في النتائج التي نشرتها "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية" - إن :" هناك أدلة قوية على أن الناس يتناولون طعامًا أكثر عند تناوله مع الأصدقاء والعائلة أكثر من بمفردهم.. ومع ذلك، لم يلاحظ تأثير التسهيل الاجتماعي على تناول الطعام في الدراسات التي نظرت في تناول الطعام بين الأشخاص الذين لم يكونوا على دراية جيدة".

واكتشفت الدراسة أن الأكل مع آخرين "أكثر متعة" من الأكل المنفرد، مما يشير إلى أن مراكز المخ تشجع الناس على الاستمرار في الفعل ذاته، وبالتالي التهام طعام أكثر، كما قالت عالمة النفس هيلين رودوك: "وجدنا دليلا قويا على أن الناس يتناولون المزيد من الطعام مع الأصدقاء والعائلة مقارنة بتناول الطعام بمفردهم".

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