بشرة خير لجماهير ليفربول.. صلاح يشارك في مواجهة مانشستر يونايتد

09:15 ص | الإثنين 07 أكتوبر 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: كريم عثمان

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عاجل.. خروج محمد صلاح للإصابة أمام ليستر سيتي

عاجل.. خروج محمد صلاح للإصابة أمام ليستر سيتي

قبل انتهاء اللقاء الذي جمع بين ناديي ليفربول وليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، غادر محمد صلاح، جناح "الريدز" وقائد منتخب مصر، اللقاء، مصابًا، بعدما تألم بشدة من تدخل اللاعب حمزة تشودري، الذي اعتبرته جماهير ليفربول تعمدًا للأذى.

وأعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن غضبه، قائلًا: "في غرفة خلع الملابس لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟، التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبدا، فعلوا ذلك للحد من سرعته، وبطريقة غير شرعية".

ازدادت الأقاويل عقب انتهاء المباراة، منها من أكد أن إصابة "مو" خفيفة ومحدودة في القدم، والبعض الآخر أقر بأنها قطع في وتر أكيليس قد يؤدي إلى غياب صلاح لفترة طويلة.

الأمر حُسم، أمس، حيث أكد مسؤولي ليفربول أن صلاح سيكون مؤهلا للمشاركة مع ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد، فور نهاية العطلة الدولية الحالية (بعد نحو 10 أيام)، ولكن دون توضيح تفاصيل إصابته.

وتنتظر ليفربول، مواجهة نارية، الأحد، 20 أكتوبر، خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجيلزي برصيد 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة من 8 مباريات لعبها منذ بداية الموسم، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي.

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