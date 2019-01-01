فيلم "Joker" يحقق رقما قياسيا في أسبوع

حقق فيلم "Joker" رقما قياسيا حينما بلغت إيراداته 93.5 مليون دولار، في أول عطلة لنهاية الأسبوع، أمس الأحد، منذ عرضه في مسارح الولايات المتحدة، ليصبح بذلك أكبر عرض سينمائي محلي في شهر أكتوبر، وفقًا لـ"Box Office Mojo".

والفيلم من بطولة خواكين فينيكس، وروبرت دي نيرو، ويعتبر رابع أكبر افتتاح محلي لفيلم أمريكي.

وحقق فيلم "Joker" المرتبة الأولى في شباك التذاكر على الصعيدين المحلي والدولي، إذ حقق 234 مليون دولار حول العالم، وعلى الرغم من الجدل الدائر حول الفيلم من حيث فظاعة مشاهد العنف فيه، إلا أنه استطاع تحقيق هذه الأرقام القياسية.

وقبل إصدار الفيلم، لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي، العديد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى "إطلاق نار جماعي غير محدد" مرتبط بتوقيت إصدار الفيلم، وفقًا لنشرة استخبارية مشتركة حصلت عليها "ABC News".

وسبق أن ظهرت مثل هذه التهديدات على شبكة الإنترنت، منذ مايو 2019.

وأشار البعض إلى حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في 20 يوليو عام 2012، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 58 آخرين في مسرح بولاية كولورادو.

وتأهبت الشرطة في مدن أمريكية كبيرة تزامنا مع بداية عرض فيلم "Joker" في صالات السينما بالولايات المتحدة.