"محتاجين زيه أفلام كتير"..هاشتاج فيلم الممر يتصدر تويتر

03:13 ص | الإثنين 07 أكتوبر 2019
فيلم الممر

فيلم الممر

كتب: حاتم سعيد حسن

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تصدر هاشتاج "الممر" للمخرج شريف عرفة، من بطولة النجم أحمد عز وعدد كبير من الفنانين، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بعد عرضه على القناة الأولى بالتليفزيون المصري وقناة ON E بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

وجاءت تعليقات رواد "تويتر" عند عرض الفيلم، معبرة عن إعجابهم الشديد به وطريقة سرده لأحداث حقيقية وقعت في أثناء حرب الاستنزاف، حيث علق حساب باسم "Sherenzazlden": "تحيا مصر وحفظ الله جيشنا العظيم".

وعلق حساب آخر باسم "رجـلُ آلقوسـ" على الفيلم: "أفلام زي فيلم #الممر ده، محتاجين الدولة تعمل زيه أفلام كتير، وتعرضها في الأعياد والمناسبات القومية، منها بينمي الحس الوطني عند الشباب خاصة، والناس عامة.. ومنها بيرجع السينما النضيفة غير المبتذلة".

وأشاد عدد كبير من رواد "تويتر" بتجسيد الفنان محمد فراج لشخصية المجند الصعيدي خلال أحداث الفيلم، والذي يسعى للانتقام من العدو الإسرائيلي والأخذ بالثأر، فكتب حساب باسم "Mohamed"، جملة، من حوار الفيلم، معلقا: "يا فندم مش المهم إني أوقع طيارة ولا اتنين، المهم إن اللي في الطيارة يكون شافني وأنا واقف قدامه مخايفشي، وهيروح يبلغ زمايله إن المصريين مش جُبنة، واقفين مستنِّينَّا، ومش هايبينَّا، وده سلونا في الصعيد، سعادتك تقف لغريمك عينك في عينه، ويبقي عارف إنك هتاخد بتارك منه مهما عدت الأيام".

وغرَّد حساب باسم "Mahemagdy" معلقا بعد عرض العمل: "فيلم الممر من أحلى الأفلام اللي شوفتها بجد".

وكتب حساب باسم "حسام عادل": "حقيقى فيلم #الممر من الأفلام اللي تستاهل لإن الواحد يتفرج عليها.. شابوه أحمد عز، الإنتاج، السيناريو⁦، بجد تحفة، حتى أغاني الفيلم محترمة، الأهم من كده، المخرج الجاحد اللي وظَّف الشخصيات، شكرا.. شريف عرفة".

ومن المنتظر أن يتم إعادة عرض الفيلم، اليوم الإثنين 7 أكتوبر، في تمام الساعة 5 مساءً، على قناة "ON E"، ويعرض يوم الخميس 10 أكتوبر على قناة "dmc" في تمام الساعة الـ11 مساءً، كما تقوم القناة الفضائية المصرية، بعرض الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر في تمام الساعة 10 مساءً.      

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