حتى عيد النصر.. "الزمالك متعود ينكد على جماهيره في كل الأعياد"

استطاع فريق إف سي مصر أن يخطف نقطة ثمينة من نادي الزمالك، بعد أن انتهت المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق.

هذه النتيجة جعلت الزمالك يفقد أول نقطتين في سباقه مع منافسه التقليدي الأهلي، على لقب الدوري هذا الموسم.

هزيمة اليوم ترسخ في الأذهان أن الزمالك غالبا ما "ينكِّد" على جماهيره في أي عيد، حتى نصر أكتوبر، فاليوم يوافق 6 من أكتوبر، وهو عيد النصر في مصر.

اعتاد فريق نادي الزمالك على مدار سنوات تلقي الهزائم والفشل في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته التي تتزامن مع الأعياد الرسمية والدينية، ونستعرض أبرز المباريات التي لعبها الفارس الأبيض خلال الأعياد وفشل في الانتصار خلالها.

عيد الأضحى

الزمالك والنجم الساحلي

في رابع أيام عيد الأضحى، عام 2015، انهزم الزمالك بنتيجة ثقيلة أمام النجم الرياضي الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

أنهى الفريق التونسي الشوط الأول للمباراة متقدما بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يحرز هدفين في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

الزمالك واتحاد الشرطة

في ثالث أيام عيد الأضحى في عام 2011، خلال مباراة أقيمت باستاد القاهرة، انهزم الزمالك على يد اتحاد الشرطة بهدفين لهدف.

وأحرز هدفي اتحاد الشرطة وقتها، صلاح عاشور ومعروف يوسف على الترتيب، أما هدف للزمالك الوحيد فجاء بأقدام أحمد حسن.

الزمالك واتحاد الشرطة

نكَّد اتحاد الشرطة على الزمالك أكثر من مرة في عيد الأضحى، إذ سبق عيد 2011، ثالث أيام عيد الأضحى الموافق 28 نوفمبر 2009.

هذه المرة استطاع اتحاد الشرطة أن يقتنص من الزمالك 3 نقاط في الدوري من خلال الانتصار عليه بهدفين دون رد، سجلهما بوبا منسواه وأحمد دويدار.

الزمالك وغزل المحلة

خسر "الأبيض" في وقفة عيد الأضحى المبارك، التي وافقت 25 من نوفمبر عام 2009، في مسابقة الدوري العام، أمام غزل المحلة.

وخرج الفارس الأبيض من لقاء غزل المحلة جريحا بهدف دون رد، جاء بأقدام اللاعب محمد العتراوي.

الزمالك وحرس الحدود

وفي أول أيام عيد الأضحى خلال الموسم الكروي المصري 2008-2009، خسر الزمالك أمام حرس الحدود في ستاد القاهرة، وتحديدا في 8 ديسمبر 2008، وانتهى اللقاء بفوز الحدود بهدف نظيف سجله أحمد عبد الغني.

بتروجيت والزمالك

في أول أيام عيد الأضحى أيضا، خسر الزمالك أمام بتروجت في 19 ديسمبر 2007، خلال الموسم الكروي 2007-2008.

وانهزم الفارس الأبيض في السويس بهدف صاروخي لبتروجيت، أحرزه لاعب الوسط أحمد شعبان.

الأهلى والزمالك

ومن المباريات التي لن تنساها جماهير الأهلي، اللقاء الذي جمعه بالغريم التقليدي الزمالك يوم 30 ديسمبر 2006، الموافق أول أيام عيد الأضحى.

في هذا اللقاء حقق "الأحمر" الفوز على "الأبيض" يوم عيد الأضحى بهدفين مقابل هدف، وجاء هدفا الأهلي بأقدام أمادو فلافيو، بينما سجل للزمالك أسامة حسن، وأضاع عمرو زكي ضربة جزاء للزمالك خلال اللقاء.

حرس الحدود والزمالك

في 2005، واجه الزمالك حرس الحدود، يوم 20 يناير، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخسر الزمالك وقتها بهدف دون رد سجله عبدالحميد بسيوني.

عيد الفطر

الزمالك ومازيمبي

في أفريقيا أيضا، انهزمت القلعة البيضاء في القاهرة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا 2012.

وانتهى اللقاء بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت بتاريخ 18 أغسطس الموافق أول أيام عيد الفطر، إذ أحرز لمازيمبي هيموندي وسيمانا وأحرز للزمالك رزاق أوتومويسي.

الزمالك والاسماعيلى

تلقى الزمالك هزيمة في عيد الفطر أمام الإسماعيلي في الدوري على ستاد الكلية الحربية بهدف دون رد، سجله عمرو السولية، في مباراة أقيمت بتاريخ 22 سبتمبر 2009، والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.