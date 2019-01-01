أحدث موتوسيكل فى العالم.. يتحول لطائرة في 60 ثانية ويعمل بالكهرباء

06:36 م | الأحد 06 أكتوبر 2019
دراجة لازارث الطائرة

دراجة لازارث الطائرة

كتب: دبى: حسن عثمان

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شهد أسبوع جيتكس للتقنية عرض أحدث دراجة نارية في العالم، وهي الدارجة النارية القادرة على التحول من موتسكل لطائر في أقل من 60 ثانية فقط.

وتعتبر دراجة لازارث الطائرة التي تم عرضها في جناح اتصالات الإمارات، أيقونة ميكانيكية رباعية الإطارات مزودة بمحرك من مازيراني، ثماني أسطوانات، بسعة 5.2 لتر، وهي مدعومة بتروبينات نفاثة مثبتة في محور كل إطار ويبلغ عزمها 96 ألف دورة في الدقيقة الواحدة، ويمكن للدراجة النارية الطائرة أن تتحول من وضعية القيادة إلى التحليق في غضون 60 ثانية، ويمكن استخدامها في الأماكن المزدحمة.

وتعمل الدارجة النارية الطائرة بالكهرباء، ولكن في حالة الطيران تعتمد على الوقود، وتصل سرعتها إلى 220 كليو متر، ومذودة بكافة سبل الأمان.

ويشهد المعرض جيتكس دبي للتقنية هذا العام مشاركة نحو 4800 شركة عارضة من 140 دولة على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر.

وترعى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" المشاركة المصرية الرسمية في فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر "أسبوع جيتكس للتقنية".

وتشارك الهيئة هذا العام لأول مرة بجناحين يقع أحدهما بقاعة الشيخ سعيد على مساحة 429 متر تضم 18 شركة مصرية، بينما يضم الجناح الثاني 10 شركات مصرية ناشئة وذلك ضمن فعالية "جيتكس لنجوم المستقبل" الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في عالم التكنولوجيا ويضم حوالي 750 شركة عالمية ناشئة، و1500 من المستثمرين والعملاء.

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