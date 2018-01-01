جريمة خلال لقاء صحفي: إصابة محرر "ناشونال جيوجرافيك" ومصرع تاجر مخدرات

تعرض صحفي بمجلة "ناشيونال جيوجرافيك" لإطلاق نار في ساقه بالمكسيك في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، أثناء إجرائه مقابلة مع تاجر مخدرات تعرض للقتل بعد أن اقتحم أربعة رجال مسلحين المقابلة، على حد قول المدعين المحليين.

وكان الصحفي جزءًا من فريق مكون من أربعة من المجلة الدولية، الذين كانوا يسجلون المقابلة عندما وقع حادث تبادل لإطلاق النار، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في ولاية تشيهواهوا، الذي ذكر أن الصحفي نُقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج وأن بقية الفريق في حماية مكتب النائب العام، وفقا لـ"رويترز".

وذكر البيان إن العنوان الذي تمت فيه المقابلة سبق أن قامت السلطات بتفتيشه فيما يتعلق بمقتل اثنين من أعضاء مجموعة إجرامية هناك.

وأضاف البيان أن حادثة يوم الجمعة كانت قيد التحقيق "للعثور على المسؤولين"، ولم يتم ذكر أسماء الصحفيين أو تاجر المخدرات المزعوم، ولم يعلق المسئولون في "ناشيونال جيوجرافيك" على الحادث.

وتعتبر ولاية تشيهواهوا الواقعة على الحدود الشمالية من بين أكثر المقاطعات عنفًا في المكسيك ، حيث تحتل المرتبة السادسة بين 32 دائرة وكيان في البلاد فيما يتعلق بجرائم القتل في عام 2018، وفقًا للبيانات الحكومية.