علماء يفسرون أكبر كارثة في تاريخ البشرية: أدت لانقراض حيوانات كثيرة

تفسير الكارثة
عثر فريق من العلماء من جنوب إفريقيا على أدلة تؤكد فرضية اصطدام مذنب بالأرض قبل 12.8 ألف سنة، وهو ما أدى إلى تغير المناخ وحدوث ما يسمى "برد درياس" وانقراض العديد من أنواع الحيوانات.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع "Phys.org"، أن العلماء درسوا نماذج الصخور التي استخرجوها من محافظة ليمبوبو الواقعة في جمهورية جنوب إفريقيا.
واكتشف العلماء بعد تحليل هذه الصخور أن بها ارتفاعا في تركيز عنصر البلاتين الموجود أيضا في الأجرام السماوية.
ويعتبر هذا الاكتشاف دليل آخر على فرضية اصطدام جرم فضائي ربما سقط في شمال جرينلاند، حيث اكتشفت حفرة قطرها 31 كم وعمرها 12.8 ألف سنة تحت جليد هيواتا.
وتقل الفرضية إن مرحلة البرد المؤقتة في عصر درياس المتأخر (10730-9700 سنة قبل الميلاد) مرتبطة بسقوط جسم فضائي، إذ كان تغير المناخ ناتجا عن انتشار الغبار والسخام في الغلاف الجوي للأرض.
ويعتقد العلماء أن زيادة تركيز البلاتين في صخور عمرها يطابق عمر الصخور المكتشفة في جرينلاند وأمريكا الشمالية والمكسيك وتشيلي، دليل آخر لحدوث هذه الكارثة العالمية.
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