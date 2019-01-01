"يمكن أن تقتل الإنسان في يوم واحد".. تعرف على أخطر أنواع البكتريا

03:16 ص | الأحد 06 أكتوبر 2019
البكتيريا

البكتيريا

كتب: الوطن

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هناك أنواع من البكتيريا قاتلة، لا يتحملها البشر ولا الحيوانات، لأنهم لا يملكون مناعة ضدها، بالإضافة إلى أنها تعيش في كل مكان تقريبا وفي جميع القارات،  أخطرها البكتيريا المطثية.

البكتيريا المطثية، والتي تسمى "Clostridium Botulinum"، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بنوع من التسمم يسمى "التسمم السجقي"، الذي يسبب تلف الجهاز العصبي، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

"التسمم السجقي" الذي تصيب به البكتيريا المطثية خطير جدا، إذ يمكن لـ4 كيلوجرامات من هذا السم أن يقضي على البشرية جمعاء.

أما عن صفات البكتيريا المطثية، فهي تعيش في جميع الأماكن، وتستطيع أن تتكيف بشكل تام مع الظروف البيئية المختلفة المحيطة بها، كمت أنها لا تخشى البرد القطبي ولا مياه البحر المالحة ولا حرارة الصحاري الحارقة.

ولكن على الرغم من ذلك، يملك البشر عنصر دفاعي واحد ضدها، وهو "العصارة الهضمية"، تلك العصارة تعمل على منع تطور البكتيريا وقتلها.

يعتقد العلماء أنه لو بدأ تطور هذه البكتيريا بعد تخطى وسيبة الدفاع الوحيدة لدى البشر، يصبح من الصعب جدا إيقافها.

وأكدت الدراسات أن تناول حبة واحدة من أي نوع من الفاكهة يحتوي على هذه البكتيريا، يمكن أن يقتل الشخص خلال يوم واحد فقط.

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