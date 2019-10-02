صور.. اكتشاف حفرية لسمكة قرش تشبه الثعبان

04:56 م | السبت 05 أكتوبر 2019
سمكة قرش على شكل "ثعبان"

سمكة قرش على شكل "ثعبان"

كتب: وكالات

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اكتشف باحثون بقايا سمكة قرش، تشبه الثعبان عمرها يصل إلى نحو 360 مليون سنة، في جبال الأطلس بالمغرب، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن "ناشونال جيوغرافيك".

وذكرت الوكالة، أن العلماء اكتشفوا العديد من الجماجم بجانب هيكل عظمي كامل تقريبًا لسمكتين من نوع "فويبودوس" أثناء العمل في شرق المغرب. 

وقال مؤلف الدراسة من جامعة زيوريخ كريستيان كلوج، أنه عند دراسة الهيكل العظمي المتحجر، لوحظ أن سمكة القرش القديمة، كان لها جسم طويل نحيف يشبه ثعبان السمك تقريبا، وجمجمة مسطحة وفك طويل.

وأضاف أن هذه السمكة تشبه إلى حد كبير القرش المزركش الحديث الذي لا يزال يجوب البحار، مع فروق في شكل الأسنان، فأسنان سمكة القرش القديمة كانت مدببة، بدلا من الحواف المسننة للأسماك في يومنا هذا.

وأشار إلى أن الأسنان المسننة لأسماك القرش الحديثة تتيح لها قطع فرائسها قبل تناولها، على النقيض من ذلك، فإن أسنان سمكة القرش القديمة تعتبر جيدة لالتقاط الفرائس ثم ابتلاعها بالكامل.

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