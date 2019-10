صور.. اكتشاف حفرية لسمكة قرش تشبه الثعبان

اكتشف باحثون بقايا سمكة قرش، تشبه الثعبان عمرها يصل إلى نحو 360 مليون سنة، في جبال الأطلس بالمغرب، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن "ناشونال جيوغرافيك".

وذكرت الوكالة، أن العلماء اكتشفوا العديد من الجماجم بجانب هيكل عظمي كامل تقريبًا لسمكتين من نوع "فويبودوس" أثناء العمل في شرق المغرب.

وقال مؤلف الدراسة من جامعة زيوريخ كريستيان كلوج، أنه عند دراسة الهيكل العظمي المتحجر، لوحظ أن سمكة القرش القديمة، كان لها جسم طويل نحيف يشبه ثعبان السمك تقريبا، وجمجمة مسطحة وفك طويل.

