الـ"Joker" يشعل "السوشيال ميديا" بعد أيام من عرضه

03:25 م | السبت 05 أكتوبر 2019
فيلم Joker

فيلم Joker

كتب: فادية إيهاب

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ردود أفعال قوية من قبل مشاهدي فيلم "Joker" الذي يجسد دور البطولة فيه الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع بداية عرضه في دور السينمات بمصر الجمعة الماضية، بعدما حصد جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان فينسيا السينمائي، 

وتدور أحداث الفيلم في عام 1981، بعكس ما توقع أغلب الجمهور بأنه مأخوذ أو استكمال لفيلم  "The Dark Knight"، ويسرد حكاية البطل "آرثر فليك" الذي يعمل ممثلا كوميديا لكنه يفشل ويعيش حياة مضطربة مليئة بالمشاكل، فيتحول إلى أسطورة بشكل مخيف في مدينة "جوثام"، ويعيش بعالم تملأه الجريمة والفوضى. 

فيلم Joker تصدر قائمة التريندات أكثر من مرة 

وتصدر الفيلم قائمة محركات البحث بـ"جوجل" أكثر من مرة، فضلا عن احتلاله تريندات الأكثر تداولا عبر تويتر، حسث احتفى الجمهور به عن طريق مشاركة مقاطع من الفيلم خلال مشاهدته بالسينما.

ودون العديد من رواد السوشيال ميديا عبر فيس بوك وتويتر، تعليقات عدة تفيد إعجابهم بالفيلم، من بينهم حساب يحمل اسم "محمد أمير"، الذي كتب أنه أول مرة يدخل سينما في مصر ويجد في نهاية الفيلم المعروف المشاهدين يصقفون له. 

وتابع: "لما سمعت عن إن النقاد صقفوا في مهرجان فينيسيا بعد عرض الفيلم، قلت تلاقيها دعاية يعني صباح الفل، بس لما لقيتني فعلا بصقف من نفسي كدة في المشهد الأخير.. من المرات النادرة اللي ألاقي السينما في فيلم أجنبي complete".

فيما غرد متابع آخر على موقع تويتر: "رجع هيبة الجوكر بعد ما خربوها المهرجين"، وفي نفس التوقيت تسابق رواد "تويتر" على مشاركة ردود أفعالهم على هاشتاج "Joker" الذي تعدى 150 ألف تغريدة. 

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