"مكرونة وفراخ بانية".. هشام ماجد يكشف سبب خناقة "شيكو" مع مالك فندق بالإسكندرية

11:11 ص | السبت 05 أكتوبر 2019
شيكو

شيكو

كتب: فادية إيهاب

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على هامش استضافتهم في برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة المذاع على قناة " أون إي"، روي الفنان هشام ماجد، كواليس موقف تعرض له مع الفنان شيكو في أحد فنادق الإسكندرية بسبب فراخ بانيه. 

وقال ماجد، إنه سافر لمحافظة الإسكندرية مع شيكو للعمل على كتابة فيلم، وخلال تواجدهم بأحد الفنادق، طلبوا طعام عبارة عن "فراخ بانية ومكرونة"، مضيفا: "الأكل أتأخر وشيكو اتعصب واتصل بالراجل شتمه وزعق فيه جامد".

واستكمل ماجد حديثه: "المدير كلم شيكو فرفض الحديث معه، ولما روحت أوضتي، فجأة لاقيت صاحب الفندق اتصل بالشرطة وكانوا طالبين أن شيكو ينزل ويسيب الغرفة واتصل بينا أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لحل المشكلة".

وعن تدخل أشرف زكي، نقيب الممثلين، أوضح شيكو ما قاله له: "خلاص المشكلة اتحلت بس أنت تافه ومشاكلك اتفه".

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