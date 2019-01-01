جماهير الزمالك تعارض قرار رئيس النادي وتطلق هاشتاج "جنش مش للبيع"

07:01 ص | السبت 05 أكتوبر 2019
محمود عبد الرحيم جنش

محمود عبد الرحيم جنش

كتب: كريم عثمان

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عقب الأزمة التي نشبت مؤخرا بين محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، دشن جماهير نادي الزمالك هاشتاج لدعم حارس مرمى الفريق المصاب.

وانتفضت جماهير الزمالك، بتغريدات عبر هاشتاج "جنش مش للبيع"، مطالبين ببقاء حارسهم الأول في صفوف الفريق، في رفض تام لما أقره رئيس القلعة البيضاء، بعرض "جنش" للبيع".

وقرر رئيس نادي الزمالك عرض محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق، للبيع بعد الأزمة التي افتعلها عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بعدما تساءل عن سر عدم صرف مستحقاته.

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