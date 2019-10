تلقت مرأة مشردة أبهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصوتها وغنائها الأوبرالي في محطة مترو أنفاق لوس أنجلوس، عقدا لتسجيل أغنياتها من المنتج جويل دياموند المرشح لجائزة "جرامي".

وذكر دياموند، في بيان صحفي، أنه أعد خطابًا للسيدة زامركا على أمل إنشاء "سجل موسيقي إيقاعي كلاسيكي لها".

وقال دياموند لـ"CBS news": "أحاول أن أفكر خارج الصندوق، لقد رأيتها في مقطع الفيديو مثل أي شخص آخر وقلت لنفسي إنها رائعة وكل ما تحتاج إليه هو فرصة لمساعدتها على تحقيق حلمها".

وتابع: "اتصلت بها وآمل أن أذهب إلى الاستوديو لتسجيل خلال الأسبوعين المقبلين".

وصور ضباط شرطة لوس أنجلوس، الأسبوع الماضي، سيدة روسية المولد وهي تغني أغنية "بوتشيني" الشهيرة في محطة مترو أنفاق، وتم نشر مقطع الفيديو على حساب إدارة الشرطة بموقع "تويتر" ولقى اهتمامًا عالميًا.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX