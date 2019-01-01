شرطي آلي خارج السيطرة.. أهان امرأة طلبت المساعدة ثم بدأ في الغناء

12:31 ص | السبت 05 أكتوبر 2019
الروبوت الشرطي "HP RoboCop"

الروبوت الشرطي "HP RoboCop"

كتب: شريف محمد فريد

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في محاولة لطلب النجدة، توجهت امرأة أمريكية إلى أحد الروبوتات التي تم تشغيلها مؤخراً في عدد من المدن الأمريكية، للإبلاغ عن حالة عاجلة، إلا أن الاستجابة التي تلقتها كانت على قدر من الإهانة، والغرابة.

والقصة بدأت بعدما اندلعت مشاجرة كبيرة في حديقة "سولت ليك" بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية، ما دفع "كوجو جيبارا"، التي كانت متواجدة قرب مكان المشاجرة إلى الذهاب إلى روبوت الشرطة المتحرك، والضغط على الزر المخصص لطلب النجدة، لتفاجأ بالروبوت يطلب منها أن تبتعد عن طريقه، قبل أن يمشي مبتعداً، وهو يصدر أصواتا غريبة، أشبه بالغناء، وفقاً للتقرير المنشور بالموقع الإلكتروني لشبكة "NBC" الأمريكية.

وقالت "كوجو" إنها توجهت إلى الروبوت المكتوب عليه كلمة "بوليس"، والذي يحمل اسم "HP RoboCop"، وضغطت على زر كبير بالروبوت، إلا أن الروبوت أصدر أصوات رنين متتالية، فواصلت المرأة الضغط على الزر، لكن الروبوت استمر في الرنين.

بعد تفكير سريع، اعتقدت "كوجو"، أن الروبوت ربما يريد أن يرى وجهها ويقوم بتصويره قبل أن يسمح لها بطلب الشرطة، فانحنت لمستوى الكاميرا الموجودة بالروبوت ليقوم بتصويرها، إلا أنها فوجئت به يقول "ابتعدي عن الطريق".

بدأ الروبوت، البالغ طوله متراً ونصف تقريباً وله شكل بيضاوي، في التحرك مبتعداً عن المرأة، وهو يصدر أصواتاً منغمة شبيهة بالغناء ولكن لها نغمة إلكترونية غريبة،  واقفاً كل عدة ثوان ليردد جملة "يرجى المحافظة على نظافة الحديقة".

بعد فشل محاولة الاستعانة بالروبوت، اضطرت "كوجو" إلى طلب الشرطة عن طريق الهاتف، إلا أن الشرطة وصلت بعد انتهاء المشاجرة، التي أحدثت عدة إصابات، منها إصابة عميقة في الرأس لامرأة بالغة.

وعلق أحد مسؤولي الشرطة على الواقعة، قائلاً إن أجهزة الروبوت ما تزال قيد التجربة، لذلك فإن زر الطوارئ الموجود في الروبوت غير مفعل بعد، إلا أنه بعد اجتياز الروبوت لمرحلة الاختبارات بنجاح، في الضغط على زر الطوارئ سيسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الجرائم والمشاكل برسائل صوتية، ستصل إلى الشرطة مباشرة.

هذه ليست المرة الأولى، التي يتسبب فيها روبوت شرطة في مشكلة، فقد سقط روبوت آخر في نافورة كبيرة بالعاصمة واشنطن قبل ذلك، كما اصطدم آخر بطفل صغير بمركز تجاري بوادي السليكون في كاليفورنيا.

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