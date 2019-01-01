الأمير هاري يرفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات اخترقت رسائل صوتية خاصة

أكد قصر باكنجهام البريطاني رفع الأمير هاري لدعاوى قضائية في المحكمة العليا بشأن اعتراض رسائل صوتية بريدية خاصة، وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم، أن مجموعة "نيوز جروب" المالكة لصحيفة "ذا صن" و"نيوز أوف ذا ورلد" أكدت أنها واحدة من بين المؤسسات التي تطالها هذه القضية، وذلك من دون التطرق للمزيد.

ويواصل الأمير هاري، دوق ساسيكس، هجومه اللاذع على الصحف المصورة، مخالفا بذلك نصائح أسداها إليه بعض من كبار مستشاريه، وفي بيان نشره الأمير على موقع إلكتروني أنشئ خصيصا لهذا الغرض، أعرب هاري عن غضبه جرّاء معاملة الصحف المصورة لزوجته ميجان ماركل، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.

وأحرج الأمير مستشاريه مؤخراً عندما هاجم، على نحو غير مسبوق، الصحف المصورة قائلا إنها تشن "حربا شعواء" ضد زوجته و"تشوِّه صورتها كل يوم تقريبا على مدى الشهور التسعة الماضية".

وكانت ميجان، دوقة ساسيكس، قد أقامت دعوى قضائية ضد صحيفة "ميل أون صنداي" متهمة إياها بنشر إحدى رسائلها بشكل غير قانوني.