فيديو.. رامز جلال ينفذ مقالب في حلمي والسقا ومنى زكي: "هنسمعه الكلاكس"

08:51 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019
رامز جلال مع حلمي والسقا ومنى زكي وياسمين عبد العزيز

رامز جلال مع حلمي والسقا ومنى زكي وياسمين عبد العزيز

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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نشر الفنان رامز جلال، اليوم، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، يظهر فيه تواجده مع النجوم أحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وياسمين عبدالعزيز، وينفذ فيهم عدد من المقالب باستخدام آلة نفخ تستخدم عادة في ملاعب كرة القدم.

ويظهر رامز جلال خلال الفيديو، وهو يلتقط صورًا مع حلمي والسقا ومنى زكي، وفي كل صورة يقوم بدفع آلة النفخ بجوار أذن الضحية ليثير فذعه.

وقال رامز جلال تعليقًا على الفيديو: "اللي هايمشي بالعكس هانسمعه الكلاكس".

رامز جلال اعتاد على تنفيذ المقالب في زملائه من نجوم الفن والرياضة، سواء داخل كواليس الأعمال الفنية التي يصورها معهم، أو في حياته الاجتماعية، او من خلال برامجه الشهيرة التي قدمها خلال السنوات الماضية في أشهر رمضان.

وكان آخر برنامج له في رمضان الماضي يحمل اسم "رامز في الشلال"، الذي كانت تقوم فكرته على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

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