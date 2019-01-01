قبل ظهوره الأول بالسعودية.. مشاهد من حفلات محمد رمضان في مصر

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض.

ظهر محمد رمضان في فيديو مع سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، وتحدث عن حفله مستعينا بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".

قال رمضان إنه متحمس جدا للحفل ولمقابلة جمهوره هناك، ويشعر أنه سيقدم حفلا ناجحا.

مشاهد من حفلات محمد رمضان في مصر

محمد رمضان دخل طريق الغناء منذ فترة طويلة، من خلال تقديم أكثر من فيديو كليب حصدت عدد كبير من المشاهدات على موقع "يوتيوب"، ما دفعه لاتخاذ خطوة إقامة حفلات غنائية في مصر.

كان الحفل الغنائي الأول لـ"الأسطورة" في التجمع الخامس العام الماضي، أعقبه بعد ذلك حفل جديد هذا العام في الساحل الشمالي، وحمل كلا الحفلين اسم "أقوى حفل في مصر".

تستعرض "الوطن"، أبرز مشاهد حفلي محمد رمضان في مصر قبل حفله الأول في السعودية:

أسعار تذاكر حفلات محمد رمضان

لم يكن هناك اختلاف كبير في أسعار التذاكر، فخلال الحفل الأول الذي أقيم في 29 مارس، أعلن رمضان الأسعار وكانت كالآتي: "1000، 500، 250"، وأعلن خلالها أن مواليد 29 مارس سيدخل الحفل مجانا بالبطاقة.

أما أسعار تذاكر الحفل الثاني لرمضان والذي أقيم في بورتو مارينا بالساحل فكانت مقسمة إلى أربع فئات، وهي: 200 ،500 ،750، و1000 جنيه.

أبرز حضور حفلات محمد رمضان

كان في مقدمة الحضور في حفل التجمع والدته وشقيقته، والفنان ماجد المصري وزوجته وابنتهما ماهيتاب، ودينا فؤاد، والمطرب أبو وزوجته، والفنان عماد زيادة، والفنانة نسرين أمين، والمطربة هبة مختار، ولاعب النادي الأهلي أحمد الشيخ.

أما في حفل الساحل فكان أبرز الحضور الراقصة بوسي وشحته.

استعراضات محمد رمضان أثناء دخول المسرح

يعتبر محمد رمضان نفسه "نمبر وان" لذلك يجب أن يكون دخوله المسرح بتشويق، وجريئة، وخلال الحفل الأول، فاجأ رمضان جمهوره بدخول المسرح وهو مقنع ويرتدي ملابس ذهبية غريبة، ويركب دراجة نارية "موتوسيكل" على المسرح.

أما في الحفل الثاني، دخل الفنان محمد رمضان المسرح بسيارة بورش، ونزل منها حاملا حقيبة وسيجارا في فمه، وخلع جاكيت أبيض كان يرتديه، ليرفع رشاشا يشبه أحداث كليب "مافيا".

أبرز مشاهد حفلات محمد رمضان

بدأ محمد رمضان حفل التجمع بإهداء أغنية جديدة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، "كان 2019"، وكانت تغنى لأول مرة أمام الجمهور.

ونفى الفنان، خلال حفله الأول، الاتهام الذي توجه إليه بأنه مغرور، قائلا: "أنا مش مغرور وأنتم أهلي وربنا يخليكم ليا"، وداعب جمهوره قائلا "باركوا لي أنا خلصت جيش وسط تحية جمهور".

أما في حفل الساحل، فبسبب العدد الكبير من الحضور سادت حالة من الهرج والمرج داخل الحفل أدت لصعوبة السيطرة عليه، وحرص رمضان على السجود على خشبة المسرح شكرا لله على منحه المحبة الكبيرة لدى الجمهور، والذي تسابق للصعود على خشبة المسرح طوال فقرته لالتقاط الصور التذكارية معه وتقبيله.

واشتبك رمضان مع أحد المعجبين حاول الوصول إليه وقال "إنت الإور اللي فيهم يعني".

أغاني محمد رمضان في الحفلات

بدأ محمد رمضان حفله الغنائي الأول في التجمع، بأغنيته الشهيرة "نمبر وان"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأغنية "جيشنا صعب، وملك الغابة، ومافيا"، وأغنية "فيرس"، كانت حديثة خلال هذا الوقت.

أما خلال حفل الساحل فقدم استعراضات غنائية أو ما يعرف بـ"ميوزيك شو" على أغاني "مافيا، الملك"، وقدم 4 أغنيات جديدة وهي "انساي، كازانوفا، السلطان، وفرزاتشي".

وتخلل الأغاني العديد من المؤثرات وعوامل التشويق والتي كان أخطرها أغنية "القمر" التي قام فيها بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة على ارتفاع 14 طابقا على ارتفاع المسرح.

ملابس محمد رمضان

خلال حفل التجمع ظهر بأكثر من 6 إطلالات على المسرح، حيث ارتدى سترة ذهبية أشبه بملابس المحاربين مع حامي للركب وقناعًا على وجهه، ثم ارتدى جاكت لونه كحلي في ذهبي، عاري الصدر مدون عليه "رقم 1" شعاره الشهير، وارتدى عليه سلسلتين ذهبيتين، والجاكت من ماركة جوتشى.

ظهر بعدها ببالطو فرو أبيض اللون، فوق صدر عارٍ، ثم ارتدى تيشيرت أبيض سادة وآخر أسود عليه جمجمة حمراء، بالإضافة إلى بدلة نافي زرقاء مع إكسسوارات ذهبية على الأكمام.

وحرص أيضا في حفل الساحل على الظهور بإطلالات مختلفة، ففي البداية ظهر مرتديا مايوه فوقه جاكيت باللون الأبيض وقبعة بيضاء، ثم ارتدى ثوبا باللونين الذهبي والأسود، ثم ثوبا من الجلد مزركشا بالريش، ثم ارتدى قميصا أسود وسروال أسود، واختار رمضان جاكيت طويلا من الفرو في إطلالته الخامسة، أما إطلالته السادسة فارتدى فيها قميصا لامعا، واختار لإطلالته السابعة روب باللون الأسود، وفي إطلالته الثامنة كان مرتديا قميصا أسود شفافا، وفي إطلالته الأخيرة ارتدى محمد رمضان زيا يشبه رعاة البقر.