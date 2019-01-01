رجل يقاضي شركة آبل.. "هاتف آيفون حولني لشاذ جنسيا"

06:49 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019
رفع رجل رسوي دعوى قضائية ضد شركة "آبل"

رفع رجل رسوي دعوى قضائية ضد شركة "آبل"

كتب: شريف محمد فريد

أخبار متعلقة

آبل تسعى إلى إصلاح ثغرات في آيفون.. بتحديث جديد

آبل تسعى إلى إصلاح ثغرات في آيفون.. بتحديث جديد

"آبل" تصدر تحذيرا جديدا يؤثر على الملايين من مستخدمي آيفون

"آبل" تصدر تحذيرا جديدا يؤثر على الملايين من مستخدمي آيفون

أكثر من 100 لعبة على كل الأجهزة.. Apple Arcade تنطلق في 19 سبتمبر

أكثر من 100 لعبة على كل الأجهزة.. Apple Arcade تنطلق في 19 سبتمبر

آبل تطرح ساعتها الذكية Apple Watch Series 5 .. تعرف على سعرها

آبل تطرح ساعتها الذكية Apple Watch Series 5 .. تعرف على سعرها

رفع رجل روسي دعوى قضائية على شركة ""Apple الأمريكية، بسبب الآثار السلبية التي عادت عليه من استخدامه لأحد التطبيقات المتاحة لهواتف "iPhone"

الروسي "رازوميلوف" رفع الدعوى في 20 سبتمبر الماضي، مطالباً شركة "Apple" بإعطائه مبلغ مليون روبل روسي (ما يزيد عن 15 ألف دولار أمريكي)، على سبيل التعويض، نتيجة للآثار النفسية والمجتمعية السيئة التي تسبب فيها تطبيق مخصص للمواعدة بين الرجال، متاح على هاتف "iPhone"، بحسب ما نقلته هيئة "BBC" البريطانية عن وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"

الواقعة تعود إلى الصيف الماضي، عندما تلقى الرجل 69 وحدة من العملة الافتراضية "Gaycoin"، وذلك بدلاً من عملة "Bitcoin" التي كان ينتظر وصولها إلى تطبيق محفظته الإلكترونية، على هاتف الآيفون الخاص به.

الوحدات كانت مصحوبة برسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية، تقول: لا تصدر حكمك بدون أن تجرب.

أثرت الجملة القصيرة والمنطقية في "رازوميلوف"، وقد قرر بالفعل تجربة مواعدة رفقاء من نفس جنسه، وهو ما ادى إلى تورطه في علاقة مع صديق حميم، بعد شهرين فقط من تنزيل واستخدام التطبيق.

المثلية الجنسية تم اصدار قانون بتجريمها في روسيا سنة 1993، وهو ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية تنتقد الحكومة الروسية وتدافع عن حقوق المثليين، إلا أن هذه المنظمات بدورها تتعرض للتجريم والاعتقال أيضاً، كما يتعرض الأشخاص الذين ينتمون لمجتمع المثليين، وهؤلاء المدافعون عنهم، للتهديدات ومحاولات الإيذاء من عدة أطراف.

تقول "سابيزهات جوسنييفا"، محامية المدعي، أن موكلها يعاني الأن من عدة أضرار ومخاطر، حيث أصبح يعاني من الحرج نتيجة لعلاقته مع حبيب الجديد، وتوترت العلاقة بينه وبين أسرته وعائلته، كما أن سمعته الأخلاقي قد تضررت ايضاً، نتيجة لنظرة المجتمع إليه.

تقول المحامية أن كل هذا يعتبر نتيجة للأسلوب المخادع الذي تم به "استدراج" للعاقات المثلية، الذي تضمن ارسال "Gaycoin" بدلاً "Bitcoin"، مع الرسالة الإيحائية المصاحبة للوحدات المرسلة، مما أدى في البداية إلى اتباع موكلها لنظام حياة ومواعدة لم يكن ليمارسه لولا الوحدات التي أرسلت إليه بطريقة مضللة ومتعمدة، والرسالة المخادعة.

على الرغم من كون الوحدات الإفتراضية "Gaycoin" والراسلة قد تم ارسالهم عن طريق تطبيق "من طرف ثالث"، أو ما يعرف بـ "Third Party Application"، أي أن تنزيله واستخدامه يعتبر مسئولية المستخدم، كما تعتبر الآثار الناتجة عن استخدامه مسئولية التطبيق نفسه، إلا أن المحامية ترى أن شركة "آبل" تعتبر مسئولة بشكل اساسي أيضاًن نظراً لأن التطبيق الذي تصرف بطريقة مضللة وغير أمينة تمت إتاحته من خلال متجر التطبيقات الموجود بنظام تشغيلها.

قامت إحدى محاكم العاصمة "موسكو" بتسجيل الدعوى رسمياً، يوم الأربعاء الماضي، وحددت يوم 17 من أكتوبر الجاري لجلسة الاستماع.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد واقعة "أبو تورتة".. هل تواجه العروس "نهال" السجن 3 سنوات عقوبة التشهير؟

بعد واقعة "أبو تورتة".. هل تواجه العروس "نهال" السجن 3 سنوات عقوبة التشهير؟

فقيه دستوري يكشف العقوبة القانونية للتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهل يمكن أن تقع العروس نهال تحت طائلة القانون؟
الكلاب تحاصر سكان "زايد": العضة بـ"موتة"

الكلاب تحاصر سكان "زايد": العضة بـ"موتة"

حالة من الفزع طالت الصغار والكبار فى مدينة الشيخ زايد، بسبب الكلاب الضالة التى حددت إقامة بعض السكان خوفاً من هجماتها الشرسة، الجرى فى الشوارع والبكاء الهستيرى
أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

الموقف القانوني لشاب غني ممسكا بالقرآن داخل مسجد في مصر
فيديو.. شاب يغني ممسكا بالقرآن داخل مسجد.. ورواد السوشيال ميديا: "لازم يتحاسب"

فيديو.. شاب يغني ممسكا بالقرآن داخل مسجد.. ورواد السوشيال ميديا: "لازم يتحاسب"

تسبب مقطع فيديو منتشر يظهر فيه شاب يغني داخل مسجد، في مصر، في إثارة غضب واسع على منصات السوشيال ميديا، لما فيه من "انتهاك آداب بيت من بيوت الله"
بعد خفض أسعار الوقود.. تحول المشهد أمام محطات البنزين ليلة الخميس

بعد خفض أسعار الوقود.. تحول المشهد أمام محطات البنزين ليلة الخميس

فارق رهيب بين مشهد محطات الوقود مساء هذا الخميس، وبين مساء أيام تحريك سعر الوقود في المرات الـ5 الماضية، فلن تكون هناك طوابير وتكدس.