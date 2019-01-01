رجل يقاضي شركة آبل.. "هاتف آيفون حولني لشاذ جنسيا"

رفع رجل روسي دعوى قضائية على شركة ""Apple الأمريكية، بسبب الآثار السلبية التي عادت عليه من استخدامه لأحد التطبيقات المتاحة لهواتف "iPhone"

الروسي "رازوميلوف" رفع الدعوى في 20 سبتمبر الماضي، مطالباً شركة "Apple" بإعطائه مبلغ مليون روبل روسي (ما يزيد عن 15 ألف دولار أمريكي)، على سبيل التعويض، نتيجة للآثار النفسية والمجتمعية السيئة التي تسبب فيها تطبيق مخصص للمواعدة بين الرجال، متاح على هاتف "iPhone"، بحسب ما نقلته هيئة "BBC" البريطانية عن وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"

الواقعة تعود إلى الصيف الماضي، عندما تلقى الرجل 69 وحدة من العملة الافتراضية "Gaycoin"، وذلك بدلاً من عملة "Bitcoin" التي كان ينتظر وصولها إلى تطبيق محفظته الإلكترونية، على هاتف الآيفون الخاص به.

الوحدات كانت مصحوبة برسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية، تقول: لا تصدر حكمك بدون أن تجرب.

أثرت الجملة القصيرة والمنطقية في "رازوميلوف"، وقد قرر بالفعل تجربة مواعدة رفقاء من نفس جنسه، وهو ما ادى إلى تورطه في علاقة مع صديق حميم، بعد شهرين فقط من تنزيل واستخدام التطبيق.

المثلية الجنسية تم اصدار قانون بتجريمها في روسيا سنة 1993، وهو ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية تنتقد الحكومة الروسية وتدافع عن حقوق المثليين، إلا أن هذه المنظمات بدورها تتعرض للتجريم والاعتقال أيضاً، كما يتعرض الأشخاص الذين ينتمون لمجتمع المثليين، وهؤلاء المدافعون عنهم، للتهديدات ومحاولات الإيذاء من عدة أطراف.

تقول "سابيزهات جوسنييفا"، محامية المدعي، أن موكلها يعاني الأن من عدة أضرار ومخاطر، حيث أصبح يعاني من الحرج نتيجة لعلاقته مع حبيب الجديد، وتوترت العلاقة بينه وبين أسرته وعائلته، كما أن سمعته الأخلاقي قد تضررت ايضاً، نتيجة لنظرة المجتمع إليه.

تقول المحامية أن كل هذا يعتبر نتيجة للأسلوب المخادع الذي تم به "استدراج" للعاقات المثلية، الذي تضمن ارسال "Gaycoin" بدلاً "Bitcoin"، مع الرسالة الإيحائية المصاحبة للوحدات المرسلة، مما أدى في البداية إلى اتباع موكلها لنظام حياة ومواعدة لم يكن ليمارسه لولا الوحدات التي أرسلت إليه بطريقة مضللة ومتعمدة، والرسالة المخادعة.

على الرغم من كون الوحدات الإفتراضية "Gaycoin" والراسلة قد تم ارسالهم عن طريق تطبيق "من طرف ثالث"، أو ما يعرف بـ "Third Party Application"، أي أن تنزيله واستخدامه يعتبر مسئولية المستخدم، كما تعتبر الآثار الناتجة عن استخدامه مسئولية التطبيق نفسه، إلا أن المحامية ترى أن شركة "آبل" تعتبر مسئولة بشكل اساسي أيضاًن نظراً لأن التطبيق الذي تصرف بطريقة مضللة وغير أمينة تمت إتاحته من خلال متجر التطبيقات الموجود بنظام تشغيلها.

قامت إحدى محاكم العاصمة "موسكو" بتسجيل الدعوى رسمياً، يوم الأربعاء الماضي، وحددت يوم 17 من أكتوبر الجاري لجلسة الاستماع.