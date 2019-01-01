دراسة حديثة تربط استخدام "فيس بوك" بزيادة معدل الاكتئاب

06:23 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019
فيس بوك

فيس بوك

كتب: وكالات

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توصلت دراسة حديثة، تحت عنوان "الآثار الاقتصادية لفيس بوك" إلى أن الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي، يساهم في جعل البشر أقل اكتئابا وأكثر إنتاجية، وأفضل من ناحية التعامل مع الأخبار، وفقا لموقع "تيك سبوت". 

وأجرى الفريق مقارنة بين أنشطة الطلاب ممن تخلوا عن موقع التواصل الاجتماعي لفترة أسبوع، وآخرين واصلوا استخدامهم لـ "فيسبوك"، وخضع للدراسة  1765 طالبا من جامعة تكساس "أي أند إم"، المستخدمين موقع فيس بوك.

وقضى المشاركون وقتًا متوسطه 1.9 ساعة يوميا على Facebook، وهو أكثر بكثير من المتوسط ​​المقدر بـ 38 دقيقة للمواطنين الأمريكيين. 

وتوصل فريق الخبير الاقتصادي، روبرتو موسكيرا، في إحدى جامعات الإكوادور، بنتائجهم المنشورة في مجلة "إكسبرمنتال إيكونوميكس" إلى أن فريق الطلاب الذي توقف عن زيارة فيس بوك تمتعوا بإنتاجية أعلى. 

كما شعر فريق الطلاب الأول بالاكتئاب على نحو أقل مقارنة بالفريق الثاني، كما أنهم باتوا أكثر انخراطا في أنشطة صحية، بالإضافة إلى الآثار الصحية، فقد توصل الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة ممن أخذوا "استراحة" من فيس بوك، استهلكوا أخبارا أقل.

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