سرقة رفات غاندي في ذكرى ميلاده الـ 150

في ذكرى ميلاده الـ 150، سرق لصوص بعض رفات المهاتما غاندي، من نصب تذكاري في وسط الهند، حسبما أعلنت الشرطة الهندية.

النصب كان يحتفظ بالرفات منذ عام 1948 في أعقاب اغتيال غاندي على يد متطرف هندوسي، ولم يكتف اللصوص بالسرقة، وإنما كتبوا كلمة "خائن" بالطلاء الأخضر على صور لزعيم الاستقلال، داخل النصب التذكاري، بحسب "بي بي سي عربي".

وجاءت هذه الواقعة وكتابة الكلمات، نظرا لاعتبار بعض المتشددين الهندوس أن غاندي خائنا بسبب دعمه المعلن للوحدة الهندوسية الإسلامية، على الرغم من أنه كان هندوسييا متدينا.

وتحقق الشرطة في ريوا، بولاية مادهيا براديش، في واقعة السرقة على أساس أنها "تضر بالوحدة الوطنية" وانتهاك محتمل للسلام، كما وصف مانغالديب تيواري، أمين متحف نصب بابو بهوان التذكاري، حيث مكان الاحتفاظ برفات غاندي، الواقعة بـ "مخزية".

وقال تيواري في تصريحات لموقع "ذا واير" الهندي: "فتحت بوابة (نصب) بهوان في وقت مبكر صباحا بمناسبة ذكرى ميلاد غاندين وعندما جاءت الساعة 23:00 (17:30 بتوقيت جرينتش)، اكتشفت غياب رفات غاندي وتشويه صورة له".

يذكر أن غاندي قاد حركة مقاومة مجردة من العنف ضد الحكم الاستعماري البريطاني في الهند، على نحو ألهم كثيرين في جميع أنحاء العالم، ويعتبره معظم الهنود حتى وقتنا هذا قدوة لهم ويوقرونه باعتباره "الأب الروحي للأمة".

في المقابل يتهمونه المتشددين الهندوس في الهند بخيانتهم، وذلك بسبب مناصرته الوحدة مع المسلمين، ويتهمه البعض أيضا بالمساهمة في تقسيم الهند وإراقة الدماء المترتبة على هذا التقسيم، الذي أسفر عن دولتين هما الهند وباكستان بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.

وفي يناير عام 1948، اغتيل غاندي على يد متطرف هندوسي، وأُحرقت جثته، بعد اغتياله، ثم احتجزت بعض الرفات، بسبب شهرته، وأرسلت في أنحاء مختلفة من البلاد لوضعها في عدد من الأنصاب التذكارية، بما في ذلك نصب بابو بهوان.