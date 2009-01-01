بيع لوحة "البرلمان المتخلف" بأكثر من 198 مليون جنيه

06:02 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019
لوحة "البرلمان المتخلف" التي تجلس فيها قردة الشمبانزي

لوحة "البرلمان المتخلف" التي تجلس فيها قردة الشمبانزي

كتب: وكالات

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كشفت دار "سوذبي" للمزادات عن أن لوحة ضخمة للرسام بانكسي، تظهر قردة تجلس مكان النواب في البرلمان البريطاني، بيعت بأكثر من 12 مليون دولار أي ما يعادل 198 مليون جنيه مصري، أمس، ويعتبر هذا المبلغ قياسي في مزاد لعمل فنان بريطاني مجهول الهوية.

​وذكرت دار المزادات أن لوحة "البرلمان المتخلف"، التي تجلس فيها قردة الشمبانزي مكان السياسيين في مجلس العموم البريطاني، شاركت في المزاد وسعرها يقدر بما يتراوح بين 1.5 ومليوني جنيه استرليني، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

إلا أن خلال عملية المزايدة التي استمرت نحو 13 دقيقة تصاعد سعرها ليصل إلى 8.5 مليون جنيه استرليني وبإضافة الرسوم بلغ السعر النهائي 9879500 جنيه استرليني (12.2 مليون دولار).

وعلق بانكسي عبر حسابه على إنستجرام: "سعر قياسي للوحة لبانكسي في مزاد الليلة، من العار أني لم أعد أمتلكها"، وعلق الناقد الفني روبرت هيوز له عن قيمة الأعمال الفنية.

وكتب هيوز في ذلك التعليق: "سعر العمل الفني هو الآن جزء من وظيفته، عمله الجديد هو أن يقبع على الجدار ويعلو ثمنه. بدلا من أن يكون ملكية عامة للبشرية مثل الكتاب.. يصبح الفن ملكية خاصة لشخص يمكنه تحمل كلفته".

وتعود لوحة "البرلمان المتخلف" التي يبلغ طولها أربعة أمتار إلى عام 2009 ورغم ذلك إلا أن الكثير من المعلقين ربطوا بينها وبين المشهد السياسي اليوم خاصة المساجلات الساخنة في مجلس العموم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن بانكسي فنان بريطاني مولود في مدينة بريستول ويبقي هويته الحقيقية سرا ويعرف عنه رسوم الجرافيتي التي تعبر عن قضايا اجتماعية أو سياسية بمدن في شتى أنحاء العالم.

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