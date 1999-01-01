في عيد ميلادها الـ54.. "أم كلثوم" محطة فارقة في رحلة صابرين مع النجومية

04:52 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019
مسلسل أم كلثوم

مسلسل أم كلثوم

كتب: فادية إيهاب

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تحتفل الفنانة صابرين، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ54 كونها من مواليد 4 أكتوبر عام 1967.

وخلال مسيرتها الفنية، قدمت صابرين العدبد من الأعمال المتنوعة ما بين الرومانسية والتاريخية والدينية، ولعل مسلسل "كوكب الشرق" أحد المحطات الفارقة في مشوارها الفني، بحسب قولها. 

وعن تجربة صابرين مع المسلسل الذي أذيع عام 1999، روت تفاصيله خلال استضافته ببرنامج "صالون أنوشكا"، الذي تقدمه الفنانة أنوشكا على فضائية "دي إم سي" فبراير 2018، قائلة: "أم كلثوم كانت من الأعمال المحظوظة، بسبب الفترة التي أُنتج فيها، بالإضافة إلى الفريق المشارك في بطولة المسلسل، والإخراج والكتابة وكل ما يتصل بالمسلسل". 

وتابعت: "لما أعلنوا عن المسلسل، الناس رفضوا ممثلات كتير رُشحن لتجسيد شخصية أم كلثوم، لكن لما جرى ترشيحي سكتوا خالص على اعتبار إن المسلسل راح في داهية"، مضيفة أن وقت صدور البرومو الخاص بالعمل الدرامي قبل إنطلاقه جعل الجميع يلتفت إليه. 

وعن أصعب التفاصيل التي جسدتها خلال مسلسل "كوكب الشرق"، أوضحت صابرين أنه أداء أغاني أم كلثوم. 

وخلال استضافة صابرين مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" يناير 2019، قلدت بعض حركات أم أكلثوم أثناء أدائها الأغاني. 

صابرين: تقاضيت 75 ألف جنيه عن المسلسل 

وأم كلثوم، هو مسلسل مصري عرض في رمضان عام 1999، تناول قصة حياة كوكب الشرق وصعودها إلى النجومية، وما عانته من صعوبات وعوائق وضعت في طريقها.

أما عن أجر صابرين في ذلك العمل الدرامي، قالت إنها تقاضت أجرا قدره 75 ألف، أي بمعدل 3 آلاف جنيه نظير الحلقة الواحدة، مشيرة إلى أنها كانت على استعداد للقيام بهذا المسلسل حتى لو قامت بدفع أموال نظرا لقيمته الكبيرة وتأثيره في المجتمع، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" في أكتوبر 2014.

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