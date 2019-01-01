"سيلفي بوت".. الروبوت المصور المحترف الأول في العالم

ضمن المهام المختلفة والمتطورة للروبوتات، اخترع الأسترالي إنريكو بينزو روبوتا أطلق عليه لقب "سيلفي بوت"، وهو الروبوت المصور الأول في العالم.

ويستطيع الروبوت المصور، أن يلتقط الصور والفيديوهات بالوضعيات المناسبة وتعديل الصور وطباعتها في الوقت ذاته، ويصل طوله إلى 6 أقدام، ويوجد بالروبوت حلقة إضاءة متصلة بلوحة حاسوب متصلة بكاميرا على عجلاتن وفقا لوكالة "سبوتنك".

يملك الروبوت خاصية تسمح له بالتحدث والتفاعل مع الأشخاص الذين يريدون أن يلتقط لهم الصور والفيديوهات، وذلك من خلال الضغط على الشاشة لتشغيل خاصية التقاط الصور.

ويعتبر الروبوت حلا لقلة الحركة في أكشاك التصوير التقليدية، كما أنه سيجنب التفاعلات المحرجة بين المصور والضيوف في المناسبات العامة، وفقا لـ"بينزو".

ومن الممكن أن ترسل الصور للأشخاص عن طريق رسالة نصية أو إلكترونية أو أن تطبع في لحظة التقاطها.

وتتوفر إمكانية استئجار الروبوت في كل من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة.