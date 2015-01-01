أخرهم "حفيدة" نادية لطفي.. شائعات صلة القرابة تلاحق المشاهير

تصدر اسم الفنانة نادية لطفي، قائمة محركات البحث بموقع جوجل فضلا عن الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر، وذلك بعد تداول صور لعارضة أزياء تشبه لحد كبير نجمة الزمن الجميل؛ مطلقين عليها إنها حفيدتها.

وما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمر ليس بصحيح حيث أن الصور ترجع إلى عارضة أزياء أجنبية، ليس لها علقة بالفنانة نادية لطفي، حيث أن النجمة المصرية لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.‏

وشائعة "حفيدة" نادية لطفي، لم تكن الأولى من نوعها فسبقها العديد من المشاهير الذين ارتبطت أسمائهم بنجوم الزمن الجميل من حيث صلة القرابة سواء لقرب الشكل أو تشابه الأسماء، مثلما حدث مع الفنان محمد هنيدي منذ أيام.

محمد هنيدي والفنان أمين الهنيدي

ارتبط اسم النجم محمد هنيدي بالفنان أمين الهنيدي منذ بدايته وحتى على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث تحدث رجل الأعمال سميح ساويرس إلى هنيدي مستعينا بمقولة "هذا الشبل من ذاك الأسد" مضيفا أن والده أمين الهنيدي كان يؤثر فيه كثيرا في طفولته؛ ليرد هنيدي ويخبره أنه ليس نجل الفنان.

وبعد ذلك الموقف حكى هنيدي موقفا طريفا يعود إلى وقت عرض مسرحية "حزمني يا" كان والده يشاهد العرض في المسرح، ووجد شخصا يقول عن هنيدي "الله يرحم والدك كان سكر".

بثينة رشوان والفنان رشوان توفيق

ومن بين النجوم الذي ارتبطت بينهم شائعة صلة قرابة، الفنانة بثينة رشوان حيث تداول لفترة إنها ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق؛ لتنفي الأمر أكثر من مرة خلال تصريحات لها، حيث إنها ابنة ابنة الفنان الراحل رشوان مصطفى.

أحمد عبد الوارث والفنان عبد الوارث عسر

ومن أكثر الأمور التي تداولت عن ذلك الموضوع، هي شائعة صلة قرابة الفنان أحمد عبد الوارث بالفنان عبد الوارث عسر، كون الأول يلتزم الصمت ولم ينفيها، حتي خرج حفيد الفنان الراحل عام 2015، معبرا عن استيائه.

وحفيد عبد الوارث عسر، هو الفنان محمد التاجي، الذي قال عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "ياخوانا اللى يعرف المدعو أحمد عبد الوارث معرفة شخصية يقوله محمد التاجى بيقولك عيب إنك تدعي بأنك ابن عبد الوارث عسر"، مستنكرا قيام أحمد بإنشاء حساب على فيس بوك باسم "أحمد عبد الوارث عسر".

وتابع التاجي "أحمد دائب على الإدعاء بأنه ابن عبد الوارث عسر مع إن عبد الوارث عسر ليس له من الأبناء إلا ابنتان رحمهما الله أمي وخالتي، وهو لا يمت لنا بصلة واسمه الحقيقي أحمد عبد الوارث أحمد عبد الرحمن كما هو مثبت فى نقابة المهن التمثيلية".