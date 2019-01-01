رغم التحذيرات.. ارتفاع مبيعات "آيفون 11"

رغم انتشار كثير من الأحاديث والتقارير التي تحذر من شراء "آيفون 11" بسبب بعض العيوب المتواجدة به، طلبت عملاق التكنولوجيا الأمريكية "آبل" من الموردين زيادة إنتاجهم من أحدث إصداراتها "آي فون 11"، بنسبة تصل إلى 10%، أو 8 ملايين وحدة.

جاء قرار الشركة بعد معدل البيع الأفضل من المتوقع الذي حققه الهاتف الجديد، عالميا، وهو الجهاز الذي جرى طرحه بسعر مخفض، بحسب وكالة "سبوتنيك".

زيادة الطلبات أكدت صحة استراتيجية الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، المتمثلة في إغراء المستهلكين بنماذج أرخص وسط الاقتصاد العالمي الضعيف.

يعادل زيادة الطلب ما بين 7 و8 ملايين جهاز إجمالي شحنات الهواتف السنوية هذا العام، التي طرحتها شركة "جوجل"، وهي منافس "آي فون" المتزايد في السوق الأمريكية.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع مكونات "آبل" في اليابان بعد نشر التقرير.

وفي أوائل الشهر الماضي، طرحت "آبل" طرزها الثلاثة الجديدة: "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 ماكس".

وخفضت الشركة لأول مرة في تاريخها السعر ليصل إلى 699 دولارا، مقارنة بـ749 دولار لجهاز "آيفون إكس آر" الذي طرح العام الماضي.