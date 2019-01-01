يعالج الصداع الشديد.. 5 فوائد للماء والملح وطرق استخدامه

11:38 ص | الجمعة 04 أكتوبر 2019
المياه والملح

المياه والملح

كتب: منة العشماوي

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لا يعلم الكثيرون أن الملح والمياه، لهما فوائد عديدة في تحسين الحالة الصحية، ومكافحة الأمراض.

وشرح الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي النباتات الطبية، لـ "الوطن"، أن الملح قابض للأوعية الدموية فبالتالي أي مرض مصاحب لانبساط الأوعية الدموية أو توسعها يكون المياه والملح شفاء له قائلا: "المياه والملح عندك في بيتك صيدلية كاملة وانت متعرفش".

وفيما يلي فوائد المياه والملح

-يمكن استخدامه في حالة الصداع الشديد من خلال غسل جبهتك بالمياه والملح وربط الرأس، لتحسين حالتك.

- استخدام الماء والملح في حال أي مرض أو التهاب في الحلق واللوزتين، وتضخمها حيث إنهما فعالين جدا في تنظيف الفم نهائيا.

- تساعدك أثناء إصابتك بقرح الفم رغم أن الأمر يكون مؤلما جدا، عندما تضع عليها الملح ولكن تنصح الدراسات بذلك من أجل الالتئام.

- استخدامه في حالات "نزلات البرد" حيث أوضح أبو النصر، أن هناك دراسة على 338 مريضا تفيد أن الغرغرة بماء الملح أثناء البرد لا تتحول إلى التهاب في الحلق.

- تمنع حدوث مشاكل الفم واللثة وتنظيف الفم نهائيا من البكتيريا، من خلال المضمضة بالماء والملح وماء ورد بشكل منتظم من أجل الصحة العامة.

طريقة عمل الماء والملح 

2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام على 4 أكواب ماء دافئ، وتستخدم كغرغرة 3 مرات يوميا.

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