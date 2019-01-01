"طوارئ واتهامات بنشر العنف".. معلومات عن فيلم الـjoker قبل عرضه بمصر

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح فيلم "joker" في دور العرض السينمائية في مصر والعالم، والذي يُعد واحدًا من أهم أفلام 2019، من حيث الإثارة والجدل الذي يلاحقه قبل طرحه.

أبطال فيلم الـ Joker

يضم JOKER عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وشيا ونجهام وفرانسيس كونروي، ومن إخراج المخرج العالمي الشهير تود فيليبس، وكتب السيناريو الخاص به كل من سكوت سيلفر وتود فيليبس.

قصة فيلم الـ Joker

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويتحول البطل "آرثر فليك" إلى شخصية "الجوكر" الخارج عن القانون، بعدما خرج عن مساره، وفقد السيطرة على نفسه، نتيجة تعرضه للعديد من الضغوطات والظروف القهرية في الحياة، ويصبح رسميا عميلا للفوضى.

طوارئ واتهامات لاحقت صناع الـ Joker

وتعرض فيلم "الجوكر" قبل طرحه لحملة هجوم في أمريكا واتهامات له بترويج العنف ونشر الفوضى، فيما حذر النقاد من عواقب الفيلم على المشاهدين، وتشجعيه على الجريمة، مثلما حدث مع أحد المشاهدين عندما قام بإطلاق النار على الجمهور داخل أحد صالات السينما خلال افتتاح فيلم "The Dark Knight Rises" مدعيا أنه "الجوكر"، كما حذرت كبرى سلاسل دور العرض السينمائية في الولايات، مثل "إيه إم سي" و"لاندمارك" من أنه "لن يسمح للجمهور بدخول أية أقنعة أو وجوه ملونة أو أزياء إلى داخل دور عرضها السينمائي أثناء مشاهدة الفيلم"، وذلك وسط مخاوف من احتمال نشوب أعمال عنف.

وبدوره رد مخرج فيلم "joker" تود فيليبس، على الانتقادات الموجهة للفيلم بشأن ترويجه للعنف ونشر الفوضى، في تصريحات نقلها موقع "ذا راب" السينمائي الأمريكي: "أنا مندهش.. أليس من الجيد أن تجرى هذه النقاشات حول هذه الأفلام، وعن العنف؟ لماذا يتم النظر لمثل هذه الأمور بأنه أمر سيء إذا أدى الفيلم إلى وجود حوارات ونقاشات حوله؟"، مؤكدا أنه لم يتعمد على الإطلاق من خلال فيلمه "joker" دفع الناس للعنف، وإنما كان هدفه جعل "الجوكر" فيلما حقيقيا بنكهة المجلات الهزلية (الكوميكس).

وحصد فيلم "جوكر" جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينسيا السينمائي، ويروي تطور أحداث حياة شخصية الجوكر آرثر فليك المهرج الذي دائما يحاول إسعاد الآخرين، إلا أن رغبته في العادة تحولت إلى رغبة انتقام بعدما سخر منه العديدون وضربوه، ليقرر تحويل مدينة "جوثام" إلى رعب وظلام، وفقا لصحفية "ذا جارديان" البريطانية.

وبدأت سينما زاوية بوسط البلد، عرض فيلم «JOKER»، الحاصل على الأسد الذهبي بالدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، أمس الخميس، في أربع حفلات مختلفة.