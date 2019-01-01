"بها أحد مكونات الماريجوانا".. ارتفاع عدد الوفيات بالسجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترنية
ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، حسبما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.
وبلغ عدد الحالات 18 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن، بحسب سكاي نيوز.
ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو من أحد مكونات الماريجوانا.
وأشارت المراكز إلى أن هذا العدد مقارنة بوجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي.
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