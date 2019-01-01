"عايم في بحر الغدر".. أكياس الكوكايين تمنع غرق 3 مهربين في كولومبيا

ثلاثة من مهربي المخدرات في كولومبيا بأمريكا الشمالية كادوا يغرقون في مياه المحيط الهادئ، لولا حمولة قاربهم من أكياس الكوكايين، ولولا خفر السواحل.

كانت قوات خفر السواحل قد عثرت على ثلاثة أشخاص، متعلقين بكتلة كبيرة طافية من الأكياس السوداء، وذلك على بعد حوالي 48 كيلومتراً من سواحل مدينة "توماكو" الكولومبية، وفقاً لما نقله موقع "France 24" الإخباري عن الموقع الرسمي لخفر السواحل الكولومبي.

قامت القوات بإنقاذ الرجال الثلاثة، وتم استكمال البحث عن شخص رابع، قال المهربون إنه كان بصحبتهم على المركب قبل الغرق.

تم إرسال عينات من الشحنة ليتم تحليلها، واتضح أنها محتوية على مخدر الكوكايين، وتقدر الكمية الكلية للشحنة بما يزيد عن 1.2 طن، وألقي القبض عليهم ووجهت لهم تهم تصنيع المخدرات والاتجار فيها.

صرح متحدث باسم قوات مكافحة تهريب المخدرات الكولومبية، بأن المهريبن ظلوا في البحر لمدة سبع ساعات تقريبا، وأنهم غالباً كانوا في طريقهم من ميناء "توكامو"، الذي يعتبر من أكبر مراكز تهريب المخدرات في كولومبيا، إلى منطقة أمريكا الوسطى، وربما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، عبر الحدود المكسيكية.

تعتبر كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم، بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي المستهلك الأول عالمياً.