"عايم في بحر الغدر".. أكياس الكوكايين تمنع غرق 3 مهربين في كولومبيا

06:58 ص | الجمعة 04 أكتوبر 2019
لقطة من فيديو انقاذ مهبي الكوكايين من مياه المحيط الهادئ

لقطة من فيديو انقاذ مهبي الكوكايين من مياه المحيط الهادئ

كتب: شريف محمد فريد

أخبار متعلقة

ضبط زوجين مسنين هربا كوكايين قيمته مليوني يورو إلى البرتغال

ضبط زوجين مسنين هربا كوكايين قيمته مليوني يورو إلى البرتغال

العثور على كوكايين داخل سفينة تنقل صواريخ فضائية مصادفة بمقاطعة فرنسية

العثور على كوكايين داخل سفينة تنقل صواريخ فضائية مصادفة بمقاطعة فرنسية

"الأطلنطي" بيحدف كوكايين على شاطئ مغربي.. رواده أبلغوا الشرطة

"الأطلنطي" بيحدف كوكايين على شاطئ مغربي.. رواده أبلغوا الشرطة

3 ملايين دولار عائمة في نيوزيلندا.. شحنة كوكايين تضل طريقها نحو الشاطئ

3 ملايين دولار عائمة في نيوزيلندا.. شحنة كوكايين تضل طريقها نحو الشاطئ

ثلاثة من مهربي المخدرات في كولومبيا بأمريكا الشمالية كادوا يغرقون في مياه المحيط الهادئ، لولا حمولة قاربهم من أكياس الكوكايين، ولولا خفر السواحل.

كانت قوات خفر السواحل قد عثرت على ثلاثة أشخاص، متعلقين بكتلة كبيرة طافية من الأكياس السوداء، وذلك على بعد حوالي 48 كيلومتراً من سواحل مدينة "توماكو" الكولومبية، وفقاً لما نقله موقع "France 24" الإخباري عن الموقع الرسمي لخفر السواحل الكولومبي.

قامت القوات بإنقاذ الرجال الثلاثة، وتم استكمال البحث عن شخص رابع، قال المهربون إنه كان بصحبتهم على المركب قبل الغرق.

تم إرسال عينات من الشحنة ليتم تحليلها، واتضح أنها محتوية على مخدر الكوكايين، وتقدر الكمية الكلية للشحنة بما يزيد عن 1.2 طن، وألقي القبض عليهم ووجهت لهم تهم تصنيع المخدرات والاتجار فيها.

صرح متحدث باسم قوات مكافحة تهريب المخدرات الكولومبية، بأن المهريبن ظلوا في البحر لمدة سبع ساعات تقريبا، وأنهم غالباً كانوا في طريقهم من ميناء "توكامو"، الذي يعتبر من أكبر مراكز تهريب المخدرات في كولومبيا، إلى منطقة أمريكا الوسطى، وربما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، عبر الحدود المكسيكية.

تعتبر كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم، بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي المستهلك الأول عالمياً.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد واقعة "أبو تورتة".. هل تواجه العروس "نهال" السجن 3 سنوات عقوبة التشهير؟

بعد واقعة "أبو تورتة".. هل تواجه العروس "نهال" السجن 3 سنوات عقوبة التشهير؟

فقيه دستوري يكشف العقوبة القانونية للتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهل يمكن أن تقع العروس نهال تحت طائلة القانون؟
الكلاب تحاصر سكان "زايد": العضة بـ"موتة"

الكلاب تحاصر سكان "زايد": العضة بـ"موتة"

حالة من الفزع طالت الصغار والكبار فى مدينة الشيخ زايد، بسبب الكلاب الضالة التى حددت إقامة بعض السكان خوفاً من هجماتها الشرسة، الجرى فى الشوارع والبكاء الهستيرى
أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

الموقف القانوني لشاب غني ممسكا بالقرآن داخل مسجد في مصر
فيديو.. شاب يغني ممسكا بالقرآن داخل مسجد.. ورواد السوشيال ميديا: "لازم يتحاسب"

فيديو.. شاب يغني ممسكا بالقرآن داخل مسجد.. ورواد السوشيال ميديا: "لازم يتحاسب"

تسبب مقطع فيديو منتشر يظهر فيه شاب يغني داخل مسجد، في مصر، في إثارة غضب واسع على منصات السوشيال ميديا، لما فيه من "انتهاك آداب بيت من بيوت الله"
بعد خفض أسعار الوقود.. تحول المشهد أمام محطات البنزين ليلة الخميس

بعد خفض أسعار الوقود.. تحول المشهد أمام محطات البنزين ليلة الخميس

فارق رهيب بين مشهد محطات الوقود مساء هذا الخميس، وبين مساء أيام تحريك سعر الوقود في المرات الـ5 الماضية، فلن تكون هناك طوابير وتكدس.