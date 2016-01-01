تسريبات فيديو جديدة لـ Google Pixel 4

وصف بعص خبراء الهواتف الذكية هاتف "Google Pixel 4" الجديد بأنه أكثر هاتف تم تسريب معلومات عنه قبل إصداره. فمنذ عدة أشهر، تنتشر المعلومات المسربة، والصور، وبعض الفيديوهات المؤكدة كذلك، عن هاتف جوجل المنتظر، الذي يبدو أنه سيشهد العديد من الخصائص الجديدة، بالنسبة للعتاد والبرامج.

في أحدث التسريبات على شبكة الإنترنت، كشفت مجموعة من الفيديوهات عن عدد من الخصائص الجديدة للهاتف، أهمها إمكانية التحكم بالهاتف عن بعد، من خلال خاصية إشارات اليد "Touchless hand gestures"، والإمكانيات الجديدة لمساعد جوجل الافتراضي "Google Assistant"، وذلك بحسب ما نقله موقع "Engadget" الإلكتروني.

الخاصية الأولى، التحكم عن بعد بإشارات اليد، تمكن المستخدم من تنفيذ عدة مهام، مثل إسكات المنبه، إجابة المكالمات رفضها أو إسكات النغمة، تصفح ملفات الصور، والتحكم في صوت الأغاني والأفلام، وذلك عن طريق التقاط الهاتف لحركة اليد بدقة، بفضل استخدام تكنولوجيا جديدة، تتضمن رادار مخصص لشركة جوجل، يحمل اسم سولي "Soli"

يتم تنفيذ كل المهام من خلال إشارة واحدة، وهي التلويح باليد فوق شاشة الهاتف بشكل أفقي، ويمكن أن يؤدي اختلاف اتجاه التلويح للقيام بأشياء مختلفة متعلقة بنفس البرنامج أو الخدمة، مثل التلويح من اليمين إلى اليسار لإغلاق المنبه، ومن اليسار لليمين لجعل المنبه يرن بعد خمس أو عشر دقائق (وضع الغفوة - Snooze).

ويعتقد الخبراء أن تخصيص حركة واحدة فقط للتحكم في كل البرامج والخدمات هي فكرة جيدة من شركة جوجل، حيث سيؤدي توحيد إشارة التحكم عن بعد إلى تسهيل استخدام الخاصية على أكبر عدد من المستخدمين، الذين سيدفعهم توحيد الإشارة إلى استخدامها بالتدريج في عدد متزايد من البرامج، بدلاً من أن يكون لكل برنامج حركة خاصة، ما كان سيؤدي لتجنب الناس استخدام الخاصية الجديدة بسبب تعقيدها.

الخاصية الثانية التي ظهرت في الفيديوهات هي خاصية الكلام المستمر "Continuous speaking"، وهي تتيح للمستخدم توجيه العديد من الأوامر المتلاحقة للمساعد الافتراضي، بدون وجود فاصل زمني كبير بينها، وبدون الحاجة لقول الجملة البادئة، سواء كانت "Hey Google"، أو أي جملة أخرى، قبل كل جملة، إلا أن استدعاء المساعد الافتراضي في البداية مازال يتطلب استخدام الجملة البادئة.

بالإضافة إلى الخصائص التي ظهرت في الفيديوهات الأخيرة، كان عدداً من التسريبات قد أكد بالفعل وجود خاصية فتح قفل حماية الهاتف عن طريق الوجه، أو "Face Unlock"، والتي تعتبر خاصية جديدة تماماً بالنسبة لهواتف نظام أندرويد، حيث بينما تعتبر الخاصية مكوناً أساسياً في جميع أجيال هواتف Apple الأخيرة.