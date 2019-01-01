أسباب منع رواد الفضاء من السير على الأرض عقب الهبوط

عقب العودة من الرحلة التاريخية إلى الفضاء وهبوط الكبسولة الفضائية التي تقل الإماراتي هزاع المنصوري، لوحظ قيام الطواقم بحمل رواد الفضاء العائدين دون السماح لهم بالسير عقب الهبوط مباشرة.

ويتساءل البعض حول سبب عدم السماح لرواد الفضاء بالسير عقب الهبوط من الفضاء، وهو ما أوضحته "سكاي نيوز"، مشيرة إلى رواد الفضاء يواجهون لدى عودتهم إلى كوكب الأرض بعد قضاء فترة طويلة بعيدا عنه، عدة اضطرابات بدنية وصحية، مثل عدم القدرة على المشي بسهولة مثلما كانوا يفعلون من ذي قبل.

كما يتأثر رواد الفضاء الذي يقيمون فترة في محطة الفضاء، بإقامتهم في موقع تنعدم به الجاذبية والوزن.

ويمارس يوميا راود الفضاء التمارين الرياضية لمدة ساعتين، حتى يحافظوا على صحة العضلات والعظام التي تضعف بسبب عدم استخدامها في الفضاء.

وتقوم الفرق المتخصصة لدى عودتهم إلى الأرض، بعمل فحوص طبية للرواد العائدين والحرص على القيام ببعض التمارين حتى يتعافوا من تأثير الإقامة خارج الأرض.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.