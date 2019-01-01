مقاطعة أسترالية ترفض منحة بقيمة مليون دولار

11:55 ص | الخميس 03 أكتوبر 2019
علم دولة أستراليا

علم دولة أستراليا

كتب: أ ش أ

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رفضت مقاطعة أسترالية مبلغ مليون دولار قُدمت لها كمنحة لمواجهة الجفاف، مؤكدة أنها لا تحتاج مثل هذه المنحة حيث أنها لا تعاني من أي موجات جفاف في الوقت الحالي.

كان برنامج التجمعات التي تعاني من الجفاف قد وافق على تقديم المنحة لمقاطعة موين في ولاين فيكتوريا جنوب شرق أستراليا، في إطار جهوده لتقديم الدعم المالي للمناطق التي تعاني من الجاف في البلاد.

غير أن السلطات المحلية قررت رفض العرض مؤكدة أن المنطقة لا تعاني من الجفاف، وأن هناك مناطق أخرى قد تكون في حاجة أكبر لهذه الأموال، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت أمطارا تفوق المعدل في شهر أغسطس الماضي.

وصرح مايك وولف عمدة موين شاير لشبكي سكاي نيوز أستراليا، بأن المنطقة لا تواجه مشكلة جفاف وقال إن الأمور على ما يرام، وأن المروج خضراء وتقوم الابقار والماعز بالرعي بطريقة طبيعية.

وقدم العمدة شكره للبرنامج مقدم المنحة، وأعلن التنازل عنها لأطراف أخرى قد تكون في حاجة ماسة لها.

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