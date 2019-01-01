بعد تظاهرات على سطح القطار في لندن.. أغرب الاحتجاجات حول العالم

08:19 ص | الخميس 03 أكتوبر 2019
تظاهرات أفاتار

تظاهرات أفاتار

كتب: حاتم سعيد حسن

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حمل مجموعة من النشطاء في مجال البيئة لافتات تحتج على التعامل مع ظاهرة التغير المناخي في محطة قطارات بلندن، ولكن الغريب بالأمر أنهم نظموا احتجاجاتهم أعلى سطح القطار.

وفي الأيام العشرة الأخيرة استهدفت المجموعة البيئية القطاع المالي البريطاني من خلال تظاهراتها، مطالبة الصناعة بإدراك مدى ما يطلق عليه النشطاء حالة طوارئ بيئية، وتأثيرها على كوكب الأرض، وأكدت المجموعة المهتمة بالقضايا البيئية أنها تشارك في أكبر حملة للعصيان السياسي في بريطانيا بالآونة الأخيرة وركزت على القطاع المالي، الذي ترى بأنه لا يخبر الحقيقة عن التداعيات المدمرة لهذه الصناعة على كوكب الأرض، وفقا لـ"يورونيوز".

ولم تكن تلك المظاهرة هي الأولى من نوعها التي اتسمت بالغرابة والاحتجاج بطريقة مختلفة، وتستعرض "الوطن" أغرب أشكال الاحتجاجات والتظاهرات التي تم تنظيمها في عدد من دول العالم..

 

تظاهرة تحت الماء 

نظم عدد من الناشطين في مجال الحفاظ على الحياة البحرية احتجاجا تحت الماء، في تعبير لاحتجاجهم على تدمير الشُعب المرجانية في عدد من الشواطئ بأستراليا بسبب تأثير مناجم الفحم والتنقيب عن النفط.

واعتبر الناشطون أن تلك الأفعال ستحوِّل الشعاب المرجانية إلى مستعمرات للبكتيريا ويقضي على الحياة الطبيعية فيها بشكل كامل.

 

المظاهرة الوهمية 

شهدت إسبانيا أول مظاهرة رقميّة في العالم باستخدام تقنية "الهولوجرام"، حيث قام ناشطون باستخدام تلك التقنية في "خلق" المتظاهرين، حيث قاموا بصناعة صور وتكوينات تم عرضها رقمياً بأشكال متظاهرين ومحتجين ولافتات.

 

مظاهرة أفاتار 

ارتدى عدد من المتظاهرين الفلسطينيين ثيابا زرقاء ودهنوا وجوههم بالأزرق، حتى يحولوا أنفسهم إلى الكائنات التي تشبه الموجودة في فيلم أفاتار، وذلك بسبب الاحتجاج على جدار الفصل العنصري الذي قام الاحتلال الإسرائيلي ببنائه، وقارنوا أنفسهم بشخصيات الفيلم الذين طُردوا من وطنهم في الفيلم وأنهم في صراع دائم في سبيل استعادة أرضهم.

وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات معارضة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

 

 

 

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