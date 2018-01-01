الواقع يغلب خيال السينما.. قصة متسولة مليونيرة تثير الجدل بلبنان

دوما ما كانت قضية التسول والمتسولين من القضايا المثيرة للجدل وتناولتها الكثير من الأعمال الفنية في الوطن العربي بشكل ساخر، وفي بعض الأحيان بجدية لما تمثله القضية من تأثير على المجتمعات، وكثيرا ما كانت تطرح في الأفلام السينمائية فكرة بأن المتسول يكون شخصا لا حاجة له بالمال وقد يكون صاحب ثروة كبيرة.

الحاجة وفاء.. مليونيرة من التسول

ولم يكن أحد يتخيل بأن تلك الأفلام السينمائية وما قدمته من قصص خيالية سيتحول إلى أمر واقع، وبالأخص في لبنان، ففي الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة متسولة لبنانية تدعى الحاجة وفاء محمد عوض وتبين أنها تملك برصيدها في البنك أكثر من 900 ألف دولار.

وتعتبر المتسولة من الشخصيات الشهيرة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على قوت يومها، وقد تبين بعد ذلك أنها كانت تمتلك حسابا في مصرف "جمال ترست بنك"بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية، غير أن إغلاق بنك جمال ترست فضح أمرها بعد ما تبين أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة، بحسب "سكاي نيوز".

أغنى متسولة في العالم

ولم تكن "الحاجة وفاء" هي الحالة الأولى من نوعها في لبنان التي تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة فقد سبقتها متسولة أخرى في بيروت تدعى فاطمة عثمان وقد توفيت في العام الماضي.

وكانت توفيت المتسولة في شهر مايو عام 2018 عن عمر ناهز 54 عاما، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيش في منطقة "البسطة الفوقا" والتي تعتبر منطقة تاريخية في بيروت، وتعيش حياتها متسولة منذ كان عمرها 13 عاما، وهي في الأصل من بلدة عين الذهب وسكنت منطقة البسطة منذ عام 1982، وظلت تعيش داخل سيارة لمدة 15 عام وهو المكان الذي جرى فيه العثور على جثتها بعد وفاتها.

وحصلت المتسولة فاطمة عثمان عقب وفاتها على لقب "أغنى متسولة فى العالم"، حيث تركت مبلغ 3300 دولار مع أغراضها الشخصية، إضافة إلى حسابات بنكية قيمتها أكثر من 1.1 مليون دولار أمريكي، وفقا لـ"سبوتنيك".

وبحسب شقيقها خالد عثمان، كانت فاطمة تعاني من تشمع في الكبد، وقامت بإجراء جراحة قبل أشهر من وفاتها، وأكد أخوها صحة الأنباء المتداولة عن الثروة التي تمتلكها، وقال إنها كانت تبلغه بأن لديها أموالا طائلة، لكنه لم يكن يصدق "ضخامة المبلغ"، وتتكون عائلة فاطمة عثمان من والدتها و7 أشقاء.