دراسة: العيش قرب البحر يقلل خطر الإصابة بالأمراض العقلية

أثبتت دراسة جديدة أجراها علماء في المملكة المتحدة أن العيش بالقرب من البحر يخفض من فرص الإصابة باعتلال عقلي، بنسبة أكثر من الخمس.

ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الأقل دخلا هم الأكثر تأثيرا بهذه البيئة، وفقا لما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ودرس علماء من حللت جامعة إكستر البريطانية بيانات أكثر من 26 ألف بريطاني، استنتجت من خلالها أن من يعيش على بعد نحو 1 كيلومتر من الساحل، كانوا أقل عرضة بنسبة 2.2% للمعاناة من مشكلات في الصحة العقلية مقارنة بأولئك الذين يعيشون على بعد نحو 50 كلم من الساحل، أي في المناطق الداخلية.

واكتشف العلماء أن تراجع خطر الإصابة بمرض عقلي لدى أفقر السكان الذين يعيشون بالقرب من البحر بمقدار الثلث.

وذكر قائد الفريق البحثي الدكتور جو جاريت "يشير بحثنا لأول مرة، إلى أن الأشخاص الذين ينتمون للأسر الفقيرة، ممن يعيشون بالقرب من الساحل، يعانون من أعراض أقل لاضطرابات الصحة العقلية".

ويرى الخبراء أن بيئة الهواء النقي والفضاء المفتوح تقلل من التوتر وترفع من شأن الصحة العامة، كما أن التنزه على الشواطئ يعزز الرفاهية الذهنية عن طريق الحد من الإجهاد، ويوفر فرصة للنشاط البدني والتواصل الاجتماعي.