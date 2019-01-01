حفل زفاف يثير الجدل في سوريا.. والعريس ينفي البذخ: أكاذيب

05:11 ص | الخميس 03 أكتوبر 2019
خواتم الزفاف

خواتم الزفاف

كتب: وكالات

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نفى زين العابدين، ابن سفير سوريا في الهند رياض عباس، ما تردد عن إقامته حفل زفاف ضخما تسبب في جدل واسع بشأن تكاليفه التي وصفت بـ"الفلكية".

وقال العريس زين العابدين عباس: "أتمنى من أهلي وأصدقائي وأحبتي نشر الحقيقة، الشيء الوحيد الحقيقي وسط كل هذه الأكاذيب، هو أنه كان هناك زفاف".

وانتشرت شائعات كثيرة حول تكاليف الزفاف، تفيد بأن الحفل وصلت تكلفته إلى مليوني دولار، أي ما يعادل 36 مليونا و6 آلاف جنيه مصري، بحسبما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

وورد أيضا أن حفل الزفاف ذو التكاليف الفلكية أقيم في منتجع يعفور، الذي يقع قرب مدينة دمشق السورية.

وجاء في وسائل أعلام أنه أحيا الحفل مطربون كثيرون من لبنان، بالإضافة إلى فرقة رقص روسية، وبجانب كل ذلك، شهد الحفل بذخا كبيرا في الأطعمة والسيجار، وحضر حفل زفاف نجل سفير سوريا في الهند عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين في سوريا.

ومن بين ما تردد أيضا أن عزف "النشيد الوطني" كان هو بداية الحفل، تلاه تقديم هدايا ثمينة للعروسين، كان أغلاها "تاج من الماس"، من قبل نائب في مجلس الشعب.

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