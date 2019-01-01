شيطان البحر يظهر في الغردقة.. تعرف على أبرز المعلومات عنه

01:53 ص | الخميس 03 أكتوبر 2019
شيطان البحر

شيطان البحر

كتب: مصطفى الصبري

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ظهرت سمكتا "مانتا راى" و"إيجل راى"، المعروفتان باسم "شيطان البحر"، في الغردقة، إذ رصدها منظمو الرحلات السياحية في مدينة الغردقة، بالإضافة إلى عدد من السلاحف نادرة الظهور في أحد الشواطئ، في ظاهرة بحرية تدل على نظافة البيئة البحرية بالبحر الأحمر.

تعتبر أسماك "شيطان البحر" من الأسماك نادرة الظهور، ونستعرض في السطور التلية أبرز المعلومات عنهم.

"مانتا راي"

هناك نوعان من أنواع "مانتا راي"، تختلف في مظهرها وعاداتها، الأنواع الأكبر تسمى "مانتا بيروستريز"، والأنواع الأصغر تدعى "مانتا الفريدي".

يمكن أن تنمو "المانتا راي" إلى 7 أمتار من طرف كل جناح، ولكن المتوسط المعروف حوالي 4 أمتار ونصف، كما أنه من المعتقد أنها تعيش لمدة 50 عامًا على الأقل، وتستغرق 10 سنوات للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي، بحسب موقع "discover wild life".

"مانتا راي" تعيش عادة في المناطق الساحلية الاستوائية وشبه الاستوائية، ومعظمها في المحيط الهادئ، على عمق 560 متراً، وتتغذى على كميات كبيرة من العوالق الحيوانية، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن الأنواع العملاقة تصطاد أيضًا الأسماك وقد يكون ذلك مصدرًا بارزًا للغذاء.

لديها سرعات رهيبة في الهروب، إذ تسبح بسرعة 24 كم في الساعة، وتلد مرة واحدة كل سنتين إلى خمس سنوات، ويُعتقد أن فترة الحمل تستغرق حوالي عام.

"إيجل راي"

أقصى طول لها يبلغ حوالي 5 أمتار، بما في ذلك الذيل، وتزن 230 كجم، ويصل طولها من طرف كل جناح إلى 3 أمتار كحد أقصى.

وتعيش "إيجل راي" بالقرب من سطح الماء، فمتوسط العمق الذي تعيش فيه ما يزيد قليلاً عن 60 مترا، وفقا لما ذكره موقع "oceana".

تستطيع "إيجل راي" أن تقفز بكامل جسدها من الماء أثناء السباحة بالقرب من السطح، كما رصد العلماء أن لها أشواكا سامة على ذيولها، تستخدمها في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات.

تتمتع "إيجل راي" بأنها تملك أسنانا تشبه الصفيحة، تستخدمها لسحق فرائسها، أما غذائها المفضل، فهي تحب المحار وقنفذ البحر والروبيان.

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